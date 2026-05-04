Con heo đất trong phòng ngủ phơi bày thủ đoạn đánh tráo tinh vi

Ngày 4/5, Công an xã Nông Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đánh tráo heo đất xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/5, chị T.T.T.K. (32 tuổi, trú tại xã Nông Sơn) đến trình báo công an về việc trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo một con heo đất, bên trong chứa khoảng 35 triệu đồng.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ được (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an xã Nông Sơn đã truy xét và phát hiện M.T.T.N. (36 tuổi, trú tại xã Nông Sơn) có dấu hiệu nghi vấn nên mời lên làm việc.

Theo điều tra, ngày 2/5, trong lúc đến nhà chị K. chơi, đối tượng phát hiện con heo đất trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng đã lén chụp lại hình ảnh rồi tìm mua một con heo đất tương tự để đánh tráo.

Đến khoảng 19h ngày 2/5, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng nhà, N. lén vào tráo đổi con heo đất chứa tiền và mang về nhà đập lấy toàn bộ tài sản bên trong. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.