Cô gái ở TPHCM tử vong sau nhiều ngày sử dụng ma túy

Theo kế hoạch, ngày mai (22/5), TAND Khu vực 2 (TPHCM) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Gia Bảo Ngọc (25 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi), Hoàng Hồng Quân (26 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 17/10/2023, Nguyễn Thanh Tùng tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp cũ) và mời nhóm bạn gồm Bùi Đức Bảo Ngọc, Nguyễn Gia Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Như Q. cùng một số người khác.

Cô gái tử vong sau khi sử dụng ma túy (Ảnh minh họa).

Sau khi ăn nhậu xong, Bùi Đức Bảo Ngọc và Nguyễn Gia Bảo Ngọc rủ cả nhóm về một căn hộ thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi cũ để tiếp tục vui vẻ. Trên đường di chuyển, Tùng và Bùi Đức Bảo Ngọc đã bàn bạc rồi thống nhất đặt mua ma túy về sử dụng.

Khi đến căn hộ, Như Q. đề xuất cả nhóm cùng góp tiền để chi trả cho số ma túy trên. Tuy nhiên, Tùng không đồng ý vì muốn tự chiêu đãi nhân dịp sinh nhật mình. Sau đó, cả nhóm cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy.

Sáng 18/10/2023, Tùng chuyển khoản gần 14 triệu đồng cho Bùi Đức Bảo Ngọc để hoàn trả tiền mua ma túy trước đó.

Đến tối cùng ngày, Q. gọi điện thoại rủ thêm bạn trai là Hoàng Hồng Quân đến căn hộ để cùng chơi. Khi hết thuốc, nhóm này tiếp tục đặt mua thêm ma túy để sử dụng liên tục.

Đến chiều ngày 19/10/2023, mọi người phát hiện Q. đang trong trạng thái bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngay sau sự việc, Tùng cùng Bùi Đức Bảo Ngọc quay lại căn hộ để dọn dẹp, tẩu tán các đồ vật, dụng cụ sử dụng ma túy rồi bỏ trốn. Riêng Nguyễn Gia Bảo Ngọc ở lại bệnh viện cho đến khi bị lực lượng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi mời về trụ sở làm việc.

Kết quả giám định pháp y tử thi kết luận Nguyễn Thị Như Q. tử vong là do phù phổi cấp do sử dụng ma túy.

Đối với Bùi Đức Bảo Ngọc đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, tách vụ án, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.