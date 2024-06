Cô gái nghi bị bạn trai sát hại tại phòng trọ

Ngày 25/6, Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi phòng trọ (Ảnh: T.Đ.).

Theo cơ quan chức năng, tối 24/6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc phát hiện một đôi nam nữ bất tỉnh với nhiều thương tích, tại một phòng trọ trên địa bàn.

Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định cô gái V.T.A.T. (20 tuổi, quê Lạng Sơn) đã tử vong, còn H.H.T. (31 tuổi) được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, nhà chức trách nhận định hai người này có quan hệ tình cảm, nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn tình ái.