Cô gái Hải Phòng môi giới mại dâm giá 7 triệu đồng/lượt "tàu nhanh"

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội môi giới mại dâm.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Văn Đức (SN 1995, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), Nguyễn Đăng Hùng (SN 1996, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Dương Thị Thủy (SN 1992, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Trần Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại Mê Linh, Hà Nội).

Đối tượng Dương Thị Thủy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, ngày 9/7/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Nhân Hòa (phường Nhân Chính), bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai khách mua dâm khai nhận đã thỏa thuận mua dâm qua zalo với giá 7 triệu đồng/người/lượt.

Từ trái sang: Trần Bá Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Hùng, Phan Văn Đức (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ các đối tượng môi giới mại dâm là Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Hùng.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Nguyễn Đăng Hùng đã bỏ trốn. Đến ngày 17/12/2021, cơ quan công an đã bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi môi giới mại dâm của mình.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.