Cô gái bị đâm tử vong tại cửa hàng quần áo

Chiều 17/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp Công an TP Bắc Ninh điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tiền An.

Hiện trường vụ án (Ảnh: BN).

Cơ quan chức năng cho biết, khoảng 15h cùng ngày, chị N.T.P. (27 tuổi, quê Thái Nguyên) bị đâm nhiều nhát, tử vong tại một cửa hàng thời trang ở số 276 Trần Hưng Đạo.

Nghi phạm sau khi gây án đã rời hiện trường, bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an TP Bắc Ninh phong tỏa hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi, quê Thái Nguyên), đã nhảy cầu tự tử tại Hà Nội. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm Hiệp.

Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương khoảng 3 năm nay. Nhà chức trách nhận định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tình cảm.