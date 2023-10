Toàn cảnh vụ Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng

12h30 ngày 13/10, Tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng (thuộc khu vực thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ... phối hợp VKSND TP khám nghiệm hiện trường, điều tra bóc gỡ vụ án.

"Đây là một vụ án khó", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhận định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội (Ảnh: Nam Kiên).

Tử thi bị phân xác ở ven sông Hồng

Tại hiện trường, cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm, pháp y tử thi. Thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh. Qua xác minh tại nơi phát hiện, cảnh sát nhận định thi thể là nữ giới, khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo và đang trong giai đoạn phân hủy.

Nguyên nhân tử vong được kết luận là mất máu cấp, do 2 vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và thành tim.

"Đây là vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác tại sông Hồng, gây khó khăn cho công tác xác minh danh tính bị hại", theo nhận định của Công an Hà Nội khi đó.

Xác định việc tìm ra tung tích nạn nhân là mấu chốt để bóc gỡ vụ án, trong chưa đầy 24 giờ, công an đã tìm ra câu trả lời. Thi thể trên là của H.Y.N. (17 tuổi).

Khu vực nghi phạm giấu phần thân của nạn nhân (Ảnh: Hải Nam).

Xác minh được danh tính, ban chuyên án bắt đầu dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Trong quá trình này, Công an Hà Nội đưa ra nhiều nhận định, giả thuyết dựa theo những cơ sở khoa học, dữ liệu thu thập được.

Trích xuất camera giám sát, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn: Tạ Duy Khanh. Tiến hành truy vết, cảnh sát "bám theo" Khanh từ khi đối tượng rời căn hộ, đến bến xe Giáp Bát đi Thái Bình...

Từ việc truy vết các mối quan hệ của nạn nhân, Công an Hà Nội cử lực lượng tới nhiều địa phương để tìm hiểu, xác minh, đồng thời cung cấp ảnh, danh tính của đối tượng đến các cửa khẩu đề nghị hỗ trợ, đề phòng Khanh bỏ trốn ra nước ngoài.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết hàng trăm cảnh sát đã được huy động để cùng vào cuộc phá trọng án này.

Quá trình gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 14/10, lực lượng chức năng phát hiện Khanh đang trốn ở nhà riêng tại xã Đồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Công an TP Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thái Bình tổ chức bắt giữ Khanh với mục tiêu đảm bảo an toàn cho lực lượng, cũng như phải giữ được tính mạng của đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Khi đột kích vào nhà, cảnh sát phải ngăn Khanh tự sát bằng dao. Đối tượng thời điểm đó hoảng loạn, trốn trong gầm giường.

Đối tượng Tạ Duy Khanh (Ảnh: CAND).

Tại bệnh viện, Khanh khai nhận hành vi giết chị N. rồi phân xác để phi tang. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết qua xác minh ban đầu, nạn nhân nợ Khanh 50 triệu đồng nhưng chưa trả dù nhiều lần bị đòi.

Tối 10/10, Khanh và nạn nhân cùng nhau đi ăn, sau đó về căn hộ của Khanh tại khu đô thị Vinhomes OceanPark (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, câu chuyện về món nợ tiếp tục được đưa ra, dẫn đến mâu thuẫn.

Khanh đã dùng con dao gọt hoa quả loại lớn đâm 5 nhát vào người chị N. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, lấy một con dao khác để phân xác nạn nhân. Xong xuôi, Khanh cho toàn bộ các phần cơ thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín.

Lời khai của Khanh thể hiện, hắn gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê xe do anh L.N.T. điều khiển. Bị can yêu cầu tài xế chở hắn cùng thùng xốp (bên trong đựng thi thể) đến Miếu Bản (thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Nạn nhân bị sát hại (Ảnh: FBNV).

Đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, Khanh bảo anh T. dừng xe và nhờ cùng bê thùng xốp xuống, để tại bậc lên xuống.

Khi tài xế rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Công an Hà Nội cho biết, Khanh vứt phần chân và đầu của nạn nhân xuống sông, chôn phần thân ở mép sông.

Sau đó, Khanh gọi tài xế T. đến đón, đưa về căn hộ. Về đến chung cư, đối tượng lấy xe máy đi đến cầu Thanh Trì vứt 2 điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng.

Chiều 12/10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị lộ, Khanh đi mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực chôn xác chị N. Tuy nhiên, thấy có đông người, nghi phạm trở về. Rạng sáng hôm sau, Khanh một mình quay lại khu vực trên và đổ xi măng phủ lên nơi chôn phần thân của nạn nhân

Chiều 13/10, khi biết công an đã phát hiện vụ việc, Khanh bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình.