Chuyên án bí số 302G: Hung thủ lộ diện

Vụ án được nhận định đặc biệt nghiêm trọng khi nạn nhân M. là người dưới 16 tuổi, bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng. Vì vậy, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt các phương án, nhiều hướng điều tra để xác định đối tượng gây án.

Dấu vết từ camera giám sát

Ngay khi vụ án xảy ra, ban chuyên án đã ra thông báo đến 15 quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh, thành lân cận để truy tìm tang vật là chiếc iPhone 6 của M.. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn tập trung, chú trọng khoanh vùng địa bàn thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy để truy lùng nghi phạm.

288 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ở thôn 5 được kiểm tra hành chính để xác minh và sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian vụ án xảy ra.

Song song với đó, hơn 100 đối tượng hình sự, đối tượng tù tha, nghiện ma túy, nghiện game, vắng mặt ở địa phương được rà soát và bị triệu tập xác minh, thu giữ dấu vết sinh học. Công tác này được triển khai thêm tại 5 quận, huyện giáp ranh huyện Kiến Thụy, gồm: quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh, huyện An Lão, quận Kiến An và huyện An Dương. Các dấu vết sinh học và đường vân được gửi đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định.

Hiện trường vụ án.

Là người cuối cùng gặp nạn nhân, B.T. (bạn trai của M.) cũng không nằm ngoài vùng khả nghi. Lời khai của T. cho biết M. đã chở cậu ta về nhà, sau đó nữ sinh mới về lại nhà mình.

Tình tiết này được cơ quan điều tra tiến hành xác minh kỹ lưỡng và cho thực nghiệm lại. Theo đó, nhà M. và nhà bạn trai cách nhau khoảng 300m, thời gian di chuyển bằng xe máy giữa 2 nơi là khoảng 3 phút. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của T..

Khi công tác rà soát, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng tại địa phương chưa cho kết quả tích cực thì dấu vết của hung thủ gây án được ban chuyên án tìm thấy từ dữ liệu của camera giám sát. Cụ thể, có 8 camera giám sát được trích xuất dữ liệu để phục vụ công tác điều tra. Những camera này đều được đảm bảo rằng hoạt động suốt thời gian trước, trong và sau khi vụ án xảy ra, thời gian ghi hình không bị ngắt quãng, không bị can thiệp hay chỉnh sửa.

Hình ảnh từ camera cho thấy có một nam thanh niên chạy bộ ngay sau khi ông Phạm Năng Sòn (bố nạn nhân) về nhà. Nam thanh niên này được đặt vào "tầm ngắm" của ban chuyên án. Dữ liệu camera giám sát tiếp tục cho thấy sau thời điểm vụ án xảy ra, thanh niên này bỏ đi theo hướng trung tâm huyện Kiến Thụy.

Tuy nhiên, khó khăn đặt ra cho ban chuyên án khi đó là hình ảnh từ camera không đảm bảo chất lượng vì trời tối, không thể xác định được đặc điểm nhận dạng của nam thanh niên trên.

Mặc dù vậy, qua nhiều biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, ban chuyên án tìm ra danh tính của kẻ nghi vấn trên là Nguyễn Sỹ Thắng (28 tuổi).

Giết người man rợ trong cơn phê ma túy

Cơ quan điều tra xác định nhà Thắng thuê lại đầm nuôi trồng thủy sản ở khu vực trước nhà của ông Sòn. Ban chuyên án phán đoán hướng di chuyển của Thắng sau khi vụ án xảy ra có thể là về khu đầm này. Một tổ cán bộ được cử đến địa điểm trên để khoanh vùng, truy tìm manh mối và bất ngờ phát hiện chiếc iPhone 6 của nạn nhân.

Thời điểm trên, Thắng vắng mặt tại địa phương. Ban chuyên án lập tức phân công lực lượng truy bắt đối tượng này. Một ngày sau, Thắng bị bắt giữ.

Tại trụ sở điều tra, Thắng khai chiều tối 25/3/2020, hắn ta cãi nhau với vợ nên bỏ nhà, đi mua ma túy đá về chòi ở đầm cá để sử dụng. Trong cơn phê, Thắng lên cơn ảo giác. Hắn ta thấy nữ sinh M. đi xe máy về nhà một mình nên bám theo, đột nhập vào trong.

Thắng khi bị bắt.

Tại phòng khách của nhà ông Sòn, Thắng lấy một cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30 cm, đi đến giường ngủ của M. thì thấy nạn nhân đang nằm sử dụng điện thoại. Hắn ta lập tức tiếp cận, khống chế nữ sinh và dùng kéo đâm liên tiếp vào người M.. Chỉ khi nghe thấy tiếng ô tô của ông Sòn về, Thắng mới dừng tay và bỏ trốn. Trước khi đi, đối tượng cầm theo hung khí và điện thoại của nạn nhân.

Chiếc kéo để gây án sau đó bị Thắng vứt ở ao cá gần hiện trường, còn điện thoại của nạn nhân hắn ta ném ở góc vườn chuối. Phi tang xong, Thắng về đầm ngủ đến sáng hôm sau thì tiếp tục bỏ trốn đi thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Từ lời khai của đối tượng gây án, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc kéo mà Thắng dùng để gây án. Kết quả thực hiện điều tra được Thắng diễn lại phù hợp với chứng cứ, đồ vật, tài liệu thu thập được.

Nguyễn Sỹ Thắng bị tuyên tử hình.

Chiều 21/1/2021, TAND TP Hải Phòng đưa Nguyễn Sỹ Thắng ra xét xử về tội "Giết người". Sau khi đánh giá, xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo tử hình, đồng thời Thắng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 390 triệu đồng.