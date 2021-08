Chuỗi ngày đau khổ của nữ luật gia bị oan sai

Dân trí Đang làm giám đốc một công ty ăn nên làm ra, bà Trần Thị Ngọc Nga bị khởi tố, bắt giam oan khiến cuộc đời trải qua những năm tháng khổ đau.

Khóc cạn nước mắt

Bà Trần Thị Ngọc Nga (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc công ty Vinh Luật), ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho 2 ông Ishida và Eguchi (quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

Sau đó, bà này bị đối tác tố cáo dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 4,4 tỷ đồng.

Ngày 15/1/2009, công an bắt bà Nga khi đang nhận số tiền 2 triệu Yên Nhật (gần 400 triệu đồng).

Bà Trần Thị Ngọc Nga.

Nhớ lại thời điểm bị bắt giam, bà Nga cho biết mình vô cùng hoang mang lo sợ. Suốt thời gian bị tạm giam nữ luật gia này không được gặp người thân.

"Đúng ngày ông Táo lên trời thì tôi bị bắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải ăn Tết trong phòng tạm giam, không có người thân bên cạnh, chỉ biết thu mình lại, khóc tới cạn nước mắt", bà Nga nhớ lại.

Sau 13 tháng bị tạm giam, Viện KSND tối cao hủy bỏ lệnh tạm giam bà Nga.

Trong suốt quá trình điều tra, bà Nga một mực kêu oan và cho rằng mình không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nữ luật gia này, do hành vi cạnh tranh trong kinh doanh không lành mạnh khiến bà rơi vào cảnh ngục tù.

Kết thúc điều tra, Viện KSND Tối cao đã ủy quyền cho Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này. Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, ngày 11/5/2011, TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Đến tháng 8/2011, Bộ Công an ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nga. Luật gia được xác định "đã xuất trình được tài liệu, chứng cứ mới làm phát sinh thay đổi bản chất vụ án; đồng thời do ông Ishida và Eguchi không có mặt tại Việt Nam, nên không đủ điều kiện để tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội".

Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nga.

Yêu cầu bồi thường 48 tỷ đồng

Sau khi nhận được quyết định đình chỉ, bà Nga đi gõ cửa từng cơ quan tố tụng để yêu cầu xin lỗi công khai.

Người phụ nữ 67 tuổi cho biết 13 tháng sống trong lao tù là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời. Thời gian đầu mới bị bắt bà bị tạm giam cùng 10 bị can khác nhưng sau đó bà bị giam một mình.

Viện KSND tối cao xin lỗi bà Nga.

Tháng 7/2020, tại UBND phường Đa Kao, quận 1 (nơi bà Nga sinh sống), Viện KSND tối cao đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với nữ luật gia này.

Bà Nga cho biết sau khi bị rơi vào vòng lao lý, bà bị mất tất cả, sống trong đau khổ, gia đình bị xa lánh, nhiều đối tác hủy bỏ hợp đồng làm ăn, gây thiệt hại nặng nề về vật chất lẫn tinh thần.

"Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn tìm đến cái chết để quên đi nhục nhã mà mình đã khiến gia đình gánh chịu, tuy nhiên được phát hiện, ngăn cản. Gia đình tôi là gia đình trí thức, bố tôi là giáo sư nên không thể chịu nỗi việc con gái mình mang thân phận của kẻ lừa đảo", bà Nga nói trong nước mắt.

Ảnh hưởng của những năm tháng sống trong lao tù khiến sức khỏe của nữ luật gia bị sa sút nghiêm trọng.

Sau khi được xin lỗi công khai, bà Nga đã có đơn yêu cầu bồi thường oan sai với số tiền hơn 48 tỷ đồng. Bà Nga viện dẫn nhiều tổn thất về vật chất và tinh thần như: bị kê biên tài sản, buộc nộp tiền khắc phục, mất khách hàng, bị thu giấy nợ của người khác nên không đòi được....

"Hiện nay, tôi tuổi đã lớn, sức khỏe cũng yếu dần nên mong cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi", bà Nga nói.

Xuân Duy