Chuẩn bị xét xử vụ dàn cảnh cướp 37 tỷ đồng tiền ảo trên cao tốc

Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 14/3 và kéo dài trong 5 ngày do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát có ông Nguyễn Quang Duyệt và Đặng Việt Hà.

Phiên tòa sẽ có 13 luật sư bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo, bị hại. Bên cạnh đó, tòa triệu tập 29 người tham dự với tư cách người làm chứng, người liên quan.

Các bị can liên quan vụ án (Ảnh: T.L.).

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền điện tử, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab) quen biết với anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Năm 2018, nghe anh Nguyên tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỷ đồng để kinh doanh nhiều loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ, mất hết số tiền đầu tư.

Cho rằng Nguyên lừa đảo, Tài rủ Hoàng đi đòi lại số tiền điện tử đã bị mất; đồng thời rủ, thuê thêm nhiều đồng phạm tìm chỗ ở, cài định vị trên ô tô của Nguyên và lên kế hoạch thực hiện hành vi.

Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng đã tổ chức cùng đồng phạm sử dụng ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn ô tô của Nguyên rồi tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa Nguyên và vợ con để chiếm đoạt nhiều loại tiền điện tử.

Theo trị giá giao dịch tại sàn Binance thời điểm xảy ra vụ việc, số tiền ảo của Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Trong vụ án, có 2 cựu cán bộ công an bị truy tố về tội Cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng (42 tuổi, từng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) và Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, từng công tác tại công an phường 5, quận 5).

Cáo trạng thể hiện, Tài và Hoàng rủ, thuê một nhóm người, trong đó có Trương Chí Hải (là bạn của Dũng, Tuấn) và Hải nhờ Dũng giúp đỡ.

Dũng là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số người khác uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản. Dũng được hưởng 412 triệu đồng trong vụ việc này.

Cáo trạng cũng xác định, Tuấn phạm tội với vai trò giúp sức, là người điều khiển ô tô đưa Hải ra đường cao tốc. Trên đường đi, Hải nói rõ cho Tuấn biết là chặn xe Nguyên.

Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng phạm chặn xe, khống chế Nguyên. Trên đường về, Tuấn nghe rõ nội dung Hải điện thoại bảo tháo camera trên xe bị hại để tránh bị lưu hình ảnh...

Quá trình điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, cựu cán bộ công an chối tội, kêu oan, cho rằng không biết Tài và đồng phạm cướp tài sản của Nguyên, mà chỉ nghĩ Tài đi đòi nợ.