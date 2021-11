Diễn biến mới vụ dàn cảnh cướp 37 tỷ đồng tiền ảo trên cao tốc như phim

Dân trí Hồ Ngọc Tài cùng đồng phạm dàn cảnh va chạm giao thông rồi dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ, súng giả để uy hiếp, ép anh Lê Đức N. chuyển số tiền ảo hơn 37 tỷ đồng cho Tài.

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Ngọc Tài (32 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) cùng 15 đồng phạm về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Ngọc Tài quen biết anh Lê Đức N. (33 tuổi, trú tại TPHCM) từ năm 2016, do cùng nhau đầu tư tiền ảo. Đến năm 2018, Tài bán hết đồng bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như aureus, ifans… dẫn đến bị thua lỗ hết.

Thời gian sau, Tài quen Trần Ngọc Hoàng, cũng là người bị thua lỗ khi chơi tiền ảo. Cho rằng nguyên nhân là do đầu tư theo định hướng của anh N., cả 2 rủ nhau tìm anh N. đòi lại 1.000 bitcoin đã mất.

Các bị can trong vụ án.

Ngày 12/5/2020, sau khi thuê người tìm kiếm và nắm bắt quy luật sinh hoạt của anh N., nhóm bị can dàn cảnh va chạm giao thông để tiếp cận nạn nhân, lấy bitcoin. Tuy nhiên, ngay khi xảy ra va chạm, anh N. nhận thấy bất thường nên điều khiển ô tô bỏ chạy.

Hai ngày sau, phát hiện xe của anh N. di chuyển từ Bảo Lộc về TPHCM, nhóm này ra tay. Các bị can kéo vợ, con gái anh N. sang ô tô của mình, dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ (nói là máu nhiễm HIV) đe dọa.

Về phía anh N., các bị can dí súng vào đầu, bắt ngồi im. Cả nhóm điều khiển ô tô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây. Tại đây, Hoàng lấy điện thoại của anh N., bắt nạn nhân đọc mật khẩu để truy cập vào ví điện tử cá nhân. Sau đó, Tài sử dụng điện thoại của bị hại chuyển sang ví điện tử của mình số tiền ảo gồm 105.639.624 đồng TRX (tron), 0,15 BTC (bitcoin), 19.333.059 BTT (bittorrent)...

Chiều cùng ngày, Tài rao bán số tiền ảo cướp được của anh N., rồi chuyển đổi sang tiền Việt Nam là 18,8 tỷ đồng. Tài giữ 5,3 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân, còn lại chia cho đồng bọn…

Cơ quan điều tra đã xác định tỉ giá quy đổi giữa các loại tiền ảo với Việt Nam đồng vào thời điểm Tài chiếm đoạt tiền ảo trên các trang web chuyên giao dịch mua bán tiền ảo; xác định tỉ giá quy đổi giữa các loại tiền ảo khác với đồng tiền ảo bitcoin trên trang binance.com để xác định giá trị số tiền ảo bị cướp ...

Căn cứ tỉ giá quy đổi giữa các đồng tiền ảo thì số tiền ảo bị chiếm đoạt có giá trị 37,2 tỷ đồng. Trên cơ sở này, nhà chức cho rằng hành vi của Tài và các đồng phạm đã phạm tội cướp tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự (hình phạt 18-20 năm tù hoặc tù chung thân).

Nhà chức trách xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị can thể hiện sự coi thường pháp luật. Các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, thủ đoạn rất tinh vi, manh động, liều lĩnh, táo bạo, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, bị can Tài giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức móc nối, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, bị can này đã thành khẩn khai báo và tự nguyện khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.

