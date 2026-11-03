Ngày 3/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 14h30 ngày 30/10, ông T.Q.Q. (SN 1951, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải Phòng) đến một cửa hàng vàng ở thôn Tùng Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng để bán 1,1 cây vàng.

Ông Q. viết thư cảm ơn công an và chủ cửa hàng vàng vì giúp ông tránh được vụ lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ông Q. nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng có liên quan đến cơ quan công an, thông báo tài khoản ngân hàng của ông có liên quan đến một đường dây lừa đảo.

Đối tượng yêu cầu ông đến trụ sở Bộ Công an làm việc, đồng thời đe dọa nếu không chuyển tiền để "xác minh, gỡ bỏ thông tin liên quan", ông sẽ bị khởi tố, bắt giữ và phải đi tù.

Nhận thấy ông Q. có biểu hiện lo lắng, liên tục nghe điện thoại, bà T.T.H. (SN 1976, trú tại thôn Tùng Lâm), chủ cửa hàng vàng, nghi ngờ khách hàng đang gặp phải thủ đoạn lừa đảo.

Bà H. nhanh chóng liên hệ với Cảnh sát khu vực, Công an xã Nguyễn Lương Bằng để thông báo sự việc.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt, tuyên truyền, giải thích và giúp ông Q. nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Nhờ sự cảnh giác của chủ cửa hàng vàng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, việc ông Q. bán vàng để lấy tiền chuyển cho các đối tượng đã được ngăn chặn.

Sau sự việc, ông Q. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Nguyễn Lương Bằng và chủ cửa hàng vàng vì kịp thời hỗ trợ, giúp ông bảo vệ tài sản.