Chú rể bị bắt sau đám cưới với cô dâu 15 tuổi

Dân trí Sau khi làm đám cưới với bé gái 15 tuổi, thanh niên 22 tuổi ở An Giang bị bắt và bị khởi tố về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sáng ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hửu (22 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2020, thông qua mạng xã hội, Hửu và V.T.M.C (15 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) quen biết và có quan hệ yêu đương.

Nguyễn Trọng Hửu nghe lệnh bắt tạm giam của cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (Ảnh: Tiến Tầm)

Đến tháng 4/2020, V.T.M.C và Hữu được hai bên gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn do V.T.M.C chưa đủ tuổi.

Trong thời gian sống chung tại nhà Hửu và nhà bà ngoại Hửu tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, từ tháng 4/2020 đến ngày 7/9/2021, Hửu và V.T.M.C đã chung sống, ăn ngủ như vợ chồng.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng điều tra Cơ quan huyện Châu Thành đã mời Hửu lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hửu đã thừa nhận có biết M.C. chưa đủ tuổi nhưng vẫn thực hiện hành vi vi phạm.

Nguyễn Hành