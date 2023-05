Chủ mưu cướp Bitcoin trị giá 37 tỷ đồng: "Thù hận nên làm việc thất đức"

Chiều 10/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) cùng 15 đồng phạm về tội Cướp tài sản, bước vào phần xét hỏi.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền điện tử, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab) quen biết với anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Năm 2018, nghe anh Nguyên tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỷ đồng để kinh doanh nhiều loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ, mất hết số tiền đầu tư.

Cho rằng Nguyên lừa đảo, Tài rủ Hoàng đi đòi lại số tiền điện tử đã bị mất; đồng thời rủ, thuê thêm nhiều đồng phạm tìm chỗ ở, cài định vị trên ô tô của Nguyên.

Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng đã tổ chức cho các đồng phạm sử dụng ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn ô tô của Nguyên. Họ tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa Nguyên và vợ con để chiếm đoạt nhiều loại tiền điện tử.

Theo trị giá giao dịch tại sàn Binance thời điểm xảy ra vụ việc, số tiền ảo của Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Đầu tiên bước vào thẩm vấn, bị cáo Hồ Ngọc Tài xác định cáo trạng truy tố mình phù hợp với hành vi phạm tội, không oan sai.

"Tôi và anh Nguyên vốn có quan hệ rất thân thiết như anh em ruột thịt nhưng quá trình làm ăn Nguyên đã lừa dối tôi mất hết tài sản. Từ đó, tôi sinh lòng thù hận làm ra việc thất đức", bị cáo Tài khai tại tòa.

Khi chủ tọa hỏi căn cứ ở đâu mà bị cáo nói bị hại lừa đảo, Tài phân trần rằng do tin tưởng theo lời khuyên của Nguyên, anh ta đã kêu gọi người thân chi tiền và vay mượn rất nhiều để dồn vốn đầu tư tiền ảo khác. Do thất bại, bị cáo không lấy được tiền về.

"Lúc đó bị cáo trách anh ấy rồi thành thù hận. Giờ bị cáo nhận thức được mình kinh doanh thua là do ngu dốt, tham lam, chứ không phải bị lừa", Tài nói.

Ngay lập tức chủ tọa cắt ngang: "Anh em thì anh em chứ tiền ai nấy giữ chứ". Bị cáo Hồ Ngọc Tài ấp úng trả lời: "Bị cáo sai quá sai rồi. Vì lòng tham mà bị cáo đã gây ra việc thất đức".

Tiếp đó, bị cáo cúi đầu xuống tỏ ra ăn năn, hối cải rồi nói do hành vi sai lầm của mình đã kéo nhiều người rơi vào vòng lao lý. Cạnh đó, anh ta khai đã tác động gia đình bồi thường số tiền 3 tỷ đồng cho bị hại.

Khi được tòa hỏi mục đích phạm tội, bị cáo Tài khai mình tìm kiếm anh Nguyên lấy 1.000 Bitcoin tương đương 200 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi của mình, Tài đã tìm bị cáo Trịnh Tuấn Anh (48 tuổi, ngụ TPHCM) giúp đỡ và thỏa thuận chia cho Tuấn Anh 30% số tiền lấy được từ bị hại.

Cạnh đó, bị cáo Tài cũng thừa nhận quá trình tìm kiếm nhà bị hại, gắn định vị vào xe "con mồi", dàn cảnh tông xe thực hiện hành vi cướp tài sản.

Có mặt tại tòa, vợ bị cáo Tài xác nhận do người này tác động nên đã tự nguyện nộp lại số tiền 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Trong vụ án, có 2 cựu cán bộ công an bị truy tố về tội Cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng (42 tuổi, từng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) và Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, từng công tác tại Công an phường 5, quận 5).

Sau khi nhận được kết quả điều tra, Dũng, Tuấn và một số đồng phạm phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội.