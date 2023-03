Chồng đưa thi thể vợ về quê, gia đình báo công an vì nghi có uẩn khúc

Ngày 20/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị đang làm việc với anh Lê Anh S. (37 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) để làm rõ nguyên nhân tử vong của vợ anh này là chị Nguyễn Thị T. (32 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, hai vợ chồng anh S. làm công nhân ở tỉnh Quảng Trị.

Sáng 20/3, anh S. đưa thi thể người vợ về quê, thông báo bị tai nạn lao động, gia đình sau đó tiến hành làm lễ tang. Trong quá trình khâm liệm, người thân bên ngoại phát hiện thi thể chị T. có những dấu hiệu bất thường. Họ viết đơn trình báo công an.

Nhận thông tin, cơ quan công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi và làm việc với người chồng.

"Trên cơ thể người vợ có 2 vết thương, nghi do bị vật sắc nhọn đâm. Người nhà bên ngoại nghi có uẩn khúc nên trình báo công an", một nguồn tin cho hay.

Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng như cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị để làm rõ nguyên nhân.