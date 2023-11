Chở vợ con đi mua đồ, nam công nhân bị đồng nghiệp đâm tử vong

Vụ án mạng xảy ra khoảng 19h ngày 15/11 tại khu dân cư An Thạnh, phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương).

Nạn nhân tử vong là anh N.T.D. (SN 1995, quê An Giang).

Theo đó, vào thời điểm trên, anh D. điều khiển xe máy chở vợ, con đi mua đồ. Khi vào cửa hàng tạp hóa, anh D. bất ngờ bị nam thanh niên đi từ nhà trọ đối diện dùng vật nhọn đâm vào ngực khiến nạn nhân nằm gục xuống đường.

Người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc (Ảnh: Hoàng Vũ).

Người dân nhanh chóng đưa anh D. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Kẻ gây án nhanh chóng rời hiện trường, bỏ về nhà trọ.

Lực lượng chức năng sau đó đã đến áp giải kẻ này về cơ quan công an để lấy lời khai. Hung thủ gây án và anh D. làm chung công ty.

Vụ án đang được Công an TP Thuận An điều tra, làm rõ.