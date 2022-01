Cho nhân viên bán dâm, chủ quán massage thu 100.000 đồng một lần

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1989, trú tổ 7, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội "Chứa mại dâm".

Quán massage Đêm Đêm cho nhân viên bán dâm tại chỗ và chủ quán thu 100.000 đồng một lần bán dâm (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).

Theo Công an huyện Thăng Bình, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, Công an huyện tiến hành kiểm tra hành chính hoạt động tại cơ sở massage "Đêm Đêm" thuộc tổ 9, thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, do Nguyễn Khắc Mạnh làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán gồm D.H.L. (trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, người mua dâm) và T.T.P. (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, người bán dâm).

Qua làm việc, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi mua, bán dâm của mình.

Tiến hành làm việc, chủ cơ sở Nguyễn Khắc Mạnh đã thừa nhận hành vi chứa mại dâm và khai nhận vào tháng 8/2021 Mạnh đã thuê mặt bằng để mở cơ sở massage Đêm Đêm và tổ chức cho các nhân viên bán dâm cho khách mỗi lần với số tiền 250.000 đồng, sau đó nhân viên nộp lại cho Mạnh 100.000 đồng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp nên quán tạm nghỉ. Đầu tháng 1 vừa qua, Mạnh mở quán hoạt động trở lại. Chỉ vài ngày sau, Công an huyện Thăng Bình phát hiện, bắt giữ vụ mua bán dâm tại cơ sở massage này.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, tại quán còn có 2 nữ nhân viên khác cùng trú tỉnh Quảng Ngãi, đây là những nhân viên phục vụ việc mua, bán dâm do Mạnh tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra để làm rõ.