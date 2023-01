Chiêu trò khai thác khoáng sản trái phép tinh vi của vị giám đốc

Giám đốc thuê đất làm dự án để khai thác khoảng sản trái phép đi bán

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Diễn là giám đốc của 2 công ty gồm: Công ty TNHH vận tải Châu Giang (Công ty Châu Giang) và Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt (Công ty Tiến Đạt).

Năm 2011, Công ty Châu Giang được UBND tỉnh Hà Nam cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ núi đá Hang Diêm, địa bàn xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, thời hạn 30 năm.

Đến năm 2017, Công ty Tiến Đạt được UBND tỉnh Hà Nam quyết định chủ trương đầu tư và giao cho thuê gần 35.000m2 đất để xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Sau khi được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, Nguyễn Văn Diễn không thông qua các thành viên góp vốn của công ty mà tự ý ký hợp đồng với Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam, thuê người khai thác khoáng sản trái phép trong diện tích đất thuộc quyền quản lý của trung tâm này, rồi bán khoáng sản cho các công ty, cá nhân trong và ngoài tỉnh Hà Nam để thu lợi.

Cơ quan chức năng xác định, dù không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Diễn đã thuê và chỉ đạo khai thác trái phép khoáng sản tại dự án xây dựng nhà máy ở khu vực núi Hang Diêm, xã Liên Sơn và trong Trung tâm cai nghiện mang đi bán với giá trị gần 59 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Đức Tuấn kế toán của Công ty Tiến Đạt, từ ngày 26/12/2018 đến ngày 31/01/2021, đã trực tiếp tính toán, tổng hợp hóa đơn giá trị gia tăng của công ty này để xuất, bán cho một số công ty khác với tổng khối lượng gần 355.000 m3 sét xi măng, trị giá hơn 31 tỷ đồng.

Làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân

Vụ án này được dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đặc biệt quan tâm và đã được đưa vào diện báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam để chỉ đạo giải quyết.

Ngày 27/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Diễn 6 năm tù, Vũ Đức Tuấn 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung phạt 150 triệu đối với bị cáo Nguyễn Văn Diễn, thu hồi số tiền gần 59 tỷ đồng là giá trị toàn bộ khoáng sản đã khai thác trái phép và số tiền hơn 28 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, với vai trò là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đối với vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Nam nhận thấy quá trình thực hiện hành vi khai thác trái phép khoáng sản của các bị cáo Diễn ra trong khoảng thời gian dài cũng có trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Vì vậy, VKSND tỉnh Hà Nam đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục thu thập các chứng cứ, tài liệu làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án trên, vào tháng 9/2022, trên cơ sở kết quả điều tra mở rộng vụ án, VKSND tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Văn Định (64 tuổi, trú tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Duy Trinh (51 tuổi, trú tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cả 2 bị can nguyên là Giám đốc Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội (Trung tâm) tỉnh Hà Nam.

Theo tài liệu điều tra, trung tâm này cùng với 2 công ty Châu Giang và Tiến Đạt không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Vũ Văn Định (giám đốc trung tâm từ năm 2010 đến tháng 7/2016) và Nguyễn Duy Trinh (giám đốc trung tâm từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2022) đã trực tiếp ký các hợp đồng, biên bản thỏa thuận cho phép 2 công ty trên khai thác khoáng sản, vận chuyển ra khỏi khu đất quản lý của trung tâm, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.