Chiều nay tuyên án cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 7/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) cũ Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình cũ nay là tỉnh Phú Thọ. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các dự án, bị cáo Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNN cũ, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (Ảnh: Nam Phùng).

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn Dân và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi và trình bày các tình tiết giảm nhẹ xin HĐXX khoan hồng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai quen bị cáo Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra các công trình ở Tây Nguyên. Bị cáo Thắng thừa nhận đã nhận 200.000USD của ông chủ Công ty Hoàng Dân.

“Nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi. Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính mình", cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai tại tòa.

Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Dân thừa nhận truy tố là đúng, không oan sai.

Ông Dân khai quá trình tham gia đấu thầu có dự án lỗ vẫn làm vì để giữ quan hệ làm dự án sau. Nói về sai phạm, bị cáo này cho biết bản thân thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục Quản lý Xây dựng công trình, Bộ NN&PTNN cũ) bị xét xử về tội Nhận hối lộ và đang bị truy nã.

Đến ngày mở phiên tòa, bị cáo Thanh không có mặt và gửi đơn đến TAND TP Hà Nội. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã công bố nội dung đơn của ông Thanh.

Trong đơn, ông Thanh trình bày hoàn cảnh ly hôn, con gái ở Cananda mắc bệnh, bản thân cũng mắc bệnh, bị đột quỵ.

Ông Thanh mong muốn được HĐXX tạo điều kiện cho điều trị bệnh cho đến khi đủ sức khỏe để về lại Việt Nam. Bức thư được ký ngày 20/3. Đính kèm thư có xác nhận của một bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh tại Canada, thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Trước đó, vợ cũ của ông Thanh xác nhận đã nộp khắc phục 6,2 tỷ đồng.