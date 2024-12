Chiêu lừa đảo tiền tỷ của cô gái ở Bắc Kạn

Sáng 4/12, Công an tỉnh Bắc Kạn phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự "nữ quái" lừa đảo hàng tỷ đồng, vừa xảy ra trên địa bàn TP Bắc Kạn.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 30/10 tại TP Bắc Kạn, do đối tượng Bế Thị Thanh Thủy (26 tuổi, ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) thực hiện.

Theo cảnh sát, thông qua mạng xã hội, Bế Thị Thanh Thủy đặt mua các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, của một thửa đất ở tổ 9B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

Sau đó, Thủy mang các giấy tờ giả đó đi thế chấp, vay tiền, cầm cố và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các bị hại tại TP Bắc Kạn và huyện Na Rì, để chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị hại, công an tỉnh này phát đi thông báo để nhân dân nâng cao cảnh giác, ai là bị hại của Bế Thị Thanh Thủy thì thông báo cho Công an tỉnh Bắc Kạn (điều tra viên Lưu Công Tuấn, số điện thoại: 0326.860.222) hoặc tới trực tiếp Công an tỉnh Bắc Kạn để giải quyết.