Chị dâu nghi bị em chồng sát hại dưới cống nước

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an thị xã Kiến Tường điều tra vụ một phụ nữ bị sát hại dưới cống nước.

Nạn nhân ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc (Ảnh: H.M.).

Theo công an, khoảng 12h30 cùng ngày, một số người đi thăm ruộng ven quốc lộ 62, thuộc phường 2, thị xã Kiến Tường thấy người đàn ông có biểu hiện không bình thường đứng dưới cống nước.

Phát hiện có người đến, kẻ này vội leo lên bờ lái xe máy bỏ chạy. Người dân đến cống nước kiểm tra phát hiện một phụ nữ đã tử vong.

Công an thị xã Kiến Tường đã đến khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân tên H. (40 tuổi).

Một nguồn tin cho biết, chồng bà H. vừa mãn hạn 9 năm tù trở về gia đình. Thời điểm chồng ở tù, bà H. sống với em trai chồng tên Cường.

Chiều cùng ngày, Cường đã đến cơ quan điều tra tự thú gây ra vụ việc khiến chị dâu tử vong.