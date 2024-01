Chạy ngang qua đám cưới, giật vàng của cô dâu

Ngày 12/1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ cướp giật dây chuyền của một cô dâu xảy ra tại phường An Phú.

Theo đó, ngày 31/12/2023, chị C.T.N.H. (ngụ TP Dĩ An) và chồng đang tiễn khách tham gia tiệc cưới tại khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ áp sát, giật sợi dây chuyền bằng bạc có xâu 16 chiếc nhẫn vàng 24K.

Đặng Văn Mỹ thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nghe tiếng tri hô cướp của chị H., một số khách dự tiệc cưới cùng người dân đuổi theo và bắt giữ kẻ cướp giật.

Tại cơ quan công an, kẻ này khai tên Đặng Văn Mỹ (SN 1993, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Bến Cát).

Mỹ khai nhận thêm, trước khi cướp giật của cô dâu, anh ta đã giật sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng của một người khác tại đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, TP Thuận An và một số vụ cướp giật khác trên địa bàn.