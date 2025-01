Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Thi thể nữ giới bị phân xác làm nhiều phần, cất giấu, phi tang tại bờ kè sông Hồng (đoạn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Sau nhiều nỗ lực, vượt qua hàng loạt những thách thức, ban chuyên án đã xác định được danh tính nạn nhân là chị H.V.N. (SN 2006, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Thời điểm chị N. bị sát hại, Công an TP Hà Nội nhận định vào khoảng 2-3 ngày trước khi được tìm thấy.

Những vết máu trong căn hộ cao cấp

Lật ngược lại di biến động của nạn nhân, thông qua dữ liệu camera giám sát và quá trình thu thập của các trinh sát, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Khi đó, nạn nhân ở cùng một người đàn ông. Hai người vào một căn hộ và sau vài giờ, chỉ có người đàn ông đi ra, bê theo một thùng xốp rồi di chuyển đến bờ sông Hồng, đoạn qua thôn Giang Cao, xã Bát Tràng. Kể từ đó, chiếc thùng xốp nằm lại tại khu vực này.

Với việc đã xác định được danh tính nạn nhân, ban chuyên án nhanh chóng tiến hành rà soát các mối quan hệ của chị N., từ đó khoanh vùng được nghi can và dựng lên đối tượng nghi vấn.

Tạ Duy Khanh (Ảnh: CAND).

Trở lại với căn hộ "tầm ngắm", lực lượng chức năng tìm ra chiếc xe máy được đăng ký theo căn hộ, mang biển kiểm soát số 17 - tỉnh Thái Bình - của ông T.V.T.

Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định ông T. có một người con trai là Tạ Duy Khanh (SN 1980). Hình ảnh nhận dạng của Khanh trùng khớp với dữ liệu camera giám sát ghi nhận về người ở cùng chị N. tại căn hộ nêu trên.

Nghi vấn Khanh là đối tượng gây án và căn hộ là hiện trường vụ việc, ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện nhiều manh mối quan trọng. Các dấu vết máu được tìm thấy tại căn hộ này, nằm ở khu vực thành giường ngủ. Kết quả giám định mẫu máu trùng khớp với máu của nạn nhân.

Thời điểm kiểm tra căn hộ, Khanh không có mặt mà đã thuê xe bỏ trốn. Dữ liệu camera giám sát cho thấy đối tượng liên tục thay đổi tuyến đường để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Trong khi đó, vụ án đang gây rúng động dư luận và trở thành một phần áp lực cho ban chuyên án.

Chiếc thùng xốp đựng thi thể nạn nhân (Ảnh: C.A.).

Chạy đua với thời gian, các trinh sát Công an TP Hà Nội tỏa đi mọi ngả, lần theo tất cả các dấu vết.

Tối 14/10/2023, chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ thành công Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình bị vây bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng lực lượng chức năng ngăn cản kịp thời.

Án tử cho kẻ thủ ác

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận đã sát hại chị H.V.N. vì mâu thuẫn.

Theo lời khai của Khanh, đầu năm 2021, anh ta làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại Hà Nội.

Qua công việc, Khanh quen biết chị H.Y.N. và được chị N. giới thiệu tên "Thanh" 23 tuổi.

Quá trình quen biết, Khanh nhiều lần môi giới, giới thiệu cho chị N. đi tiếp rượu với khách hàng giá 2 triệu đồng/lần/4 giờ và Khanh được hưởng 25% số tiền khách trả cho chị N..

Tháng 4/2022, Khanh cho chị N. vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với lãi suất 73%/năm). Tính đến cuối năm 2022, chị N. đã trả cho Khanh 2 triệu đồng tiền lãi và 3 triệu đồng tiền gốc. Sau đó, Khanh nhiều lần đòi tiền nhưng chị N. chưa trả được.

Chiều 10/10/2023, với mục đích gặp chị N. để đòi nợ, Khanh gọi điện thoại cho chị N. nói dối có khách muốn gặp ở nhà mình (tại khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tin tưởng Khanh nên chị N. đồng ý.

Đêm cùng ngày, khi gặp N., Khanh yêu cầu cô gái phải trả nốt số tiền còn nợ là 57 triệu đồng. Tuy nhiên, chị N. nói chưa có tiền trả và tháo 1 chiếc nhẫn đang đeo ở tay, đưa trước cho Khanh để xác nhận cho việc trả nợ.

Thấy vậy, Khanh không đồng ý mà yêu cầu cô gái phải viết giấy nợ, để lại căn cước công dân để làm tin nhưng chị N. không chịu.

Tạ Duy Khanh tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cho rằng cô gái có tiền nhưng không trả, Khanh đạp vào lưng khiến nạn nhân ngã va đầu vào chiếc bàn uống nước để tại phòng khách và ngất xỉu nằm dưới sàn nhà.

Thấy vậy, Khanh kéo nạn nhân vào phòng vệ sinh, xịt nước vào mặt nhưng cô gái không tỉnh. Một lúc sau, chị N. tỉnh dậy hoảng sợ và la hét. Thấy vậy, Khanh cầm dao đe dọa không được la hét.

Nhìn thấy Khanh cầm dao đi vào, chị N. càng hoảng sợ và tiếp tục la hét. Bực tức, bị cáo cầm dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết người, Khanh lục lọi đồ đạc của nạn nhân và nảy sinh ý định mang xác ra sông Hồng phi tang.

Đến rạng sáng 11/10/2023, Khanh đặt xe taxi đến đón, mang chiếc thùng xốp chứa thi thể nạn nhân ra khỏi nhà rồi phi tang ở sông Hồng. Sáng 13/10/2023 lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh đã đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu.

Sau đó, bị cáo bỏ trốn về nhà bố mẹ tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ngày 30/9/2024, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Tạ Duy Khanh về tội Giết người và Cướp tài sản.