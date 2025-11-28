Cháu trai đến ngủ cùng, bà nội mất vàng, mất mạng

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Phạm Việt Tú (SN 2006, trú xã Diễn Châu, Nghệ An) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Tú là sinh viên ngành kỹ thuật tại một trường đại học trên địa bàn. Cần tiền chơi game online (trò chơi điện tử) và tiêu xài cá nhân nên Tú cầm cố máy tính xách tay.

Bị cáo Phạm Việt Tú tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Khi bị mẹ liên tục truy hỏi về máy tính, Tú nghĩ đến chuyện nhờ bà T.T.T. (bà nội Tú, SN 1948) giúp đỡ.

Rạng ngày 28/6, Tú đến nhà bà nội xin tiền nhưng bà cụ trả lời không có. Anh ta ngủ lại cùng bà.

Lợi dụng bà ngủ say, Tú tháo đôi bông tai vàng của nạn nhân nhưng bà lão tỉnh dậy. Bà phản đối, Tú lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn cố tháo nốt bông tai còn lại.

Tú xuống giường định bỏ chạy, bà T. nắm chặt lưng áo cháu và hô hoán. Nam thanh niên này đẩy mạnh vào người bà nội khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền nhà, bất tỉnh.

Tú bế bà lên giường, nhặt hoa tai vàng rơi xuống đất rồi lẻn ra ngoài, đi về nhà ngủ.

Sáng cùng ngày, bố Tú phát hiện mẹ đẻ tử vong, trên đầu có vết máu nên nhờ người trình báo công an.

Về phần Tú, đầu giờ chiều 28/6, anh ta mang đôi bông tai của bà đi bán được 8,9 triệu đồng.

Đến 17h cùng ngày, Phạm Viết Tú đến công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân cái chết của bà T.T.T. là xuất huyết màng mềm, phù não do chấn thương trên nạn nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Tại phiên tòa, nam bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời bày tỏ sự ân hận, ăn năn về hậu quả đã gây ra cho bà nội và gia đình.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Phạm Việt Tú tội Cướp tài sản theo quy định tại điểm c khoản 4 (làm chết người), Điều 168 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Việt Tú 18 năm tù.