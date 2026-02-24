Chặt đứt mắt xích đường dây tội phạm xuyên quốc gia, thu 22 bánh heroin

Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ đã chặt đứt một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội).

Trước đó tối 14/2, tại địa phận xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Đào Minh Hoàng cùng tang vật là 22 bánh heroin.

Đào Minh Hoàng bị công an bắt giữ cùng 22 bánh heroin (Ảnh: Hồ Hưng).

Bước đầu Hoàng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên về Hà Nội để tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra của công an, Hoàng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Người đàn ông thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận ma túy từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan.