Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án, xác định 21 đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề quy mô hàng chục tỷ đồng.

Trước đó chiều 27/3, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với hơn 50 cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Quảng Nam và công an các địa phương lập 10 tổ công tác đồng loạt tấn công các tụ điểm tổ chức đánh bạc tại thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, thành phố Hội An).

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Loan (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Lực lượng cảnh sát bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi tổ chức cá cược lô đề; tang vật tạm giữ gồm 19 điện thoại di động, nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Quảng Nam xác minh, làm rõ thêm 11 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1987, trú phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) được xác định đóng vai trò cầm đầu đường dây này.

Trung bình mỗi ngày, đường dây cá cược lô đề có tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.

Tính từ tháng 10/2023 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch của đường dây này trên 50 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 9 bị can và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.