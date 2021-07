Cảnh sát đập vỡ kính xe, bắt "shipper" thủ súng ngắn buôn hàng yến ma túy

Dân trí Với vỏ bọc shipper hoa quả, Phạm Xuân Tài từ Hà Nội vào Nghệ An thực hiện một phi vụ mua bán ma túy lớn. Bị vây bắt, gã cố thủ trong ô tô, lên đạn, sẵn sàng đổ máu để thoát thân.

Đối tượng Phạm Xuân Tài (dấu X) sau khi bị bắt giữ.

Chiều 14/7, Thượng tá Trần Đình Vinh - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương và đội số 3, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Qua công tác điều tra cơ bản, Công an TP Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, đối tượng cầm đầu là Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Tài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, có mối quan hệ với nhiều đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn thành phố Vinh. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ thân thiết, Tài đã móc nối với các đối tượng người Lào để tìm mua ma túy sau đó phân phối cho các điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Vinh và trung chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Với bản chất ma mãnh, manh động, Tài thường ngụy trang thành shipper hoa quả, thuê xe ô tô lái đi nhận hàng nhằm qua mặt lực lượng công an. Các phi vụ ma túy đều do Tài trực tiếp giao dịch. Đối tượng luôn thủ sẵn vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị vây bắt.

Tang vật vụ án gồm gần 27 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng với 7 viên đạn.

Khoảng 22h10 ngày 12/7, sau khi nhận hàng ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Tài điều khiển ô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh Thịnh (Thanh Chương) thì rơi vào trận địa mai phục của công an.

Biết bị vây bắt, Tài cố thủ trong ô tô, lên đạn sẵn sàng chống trả công an. Các lực lượng phá án nhanh chóng áp sát, đập vỡ kính xe, khống chế, tước vũ khí và bắt thành công ông trùm ma túy này.

Trên ô tô của Tài, công an thu giữ 18 kg ma túy đá, 3 kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng CZ83 có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng.

Bước đầu, Phạm Xuân Tài khai nhận số ma túy trên mua của một người Lào, đang trên đường vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Hoàng Lam