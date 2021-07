Bố mẹ cùng 3 con tổ chức mua bán trái phép chất ma túy

Dân trí Vợ chồng đối tượng Thôi và Đậm cùng 3 đứa con ruột mua ma túy của một đối tượng lạ mặt rồi mang về bán kiếm lời. Tuy nhiên, số ma túy chưa kịp bán thì bị Công an An Giang bắt giữ cùng tang vật.

Sáng ngày 10/7, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự vợ chồng Võ Văn Thôi (sinh năm 1960), Lê Thị Đậm (sinh năm 1965), cùng 3 người con: Võ Văn Đá (sinh năm 1989), Võ Thị Mộng Ngà (sinh năm 1996) và Võ Thị Mộng Xoàn (sinh năm 1998), cùng trú xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vợ chồng đối tượng Võ Văn Thôi và Lê Thị Đậm (Ảnh: Nghiêm Túc).

Tang vật tại nhà vợ chồng Thôi và Đậm (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14h45 ngày 7/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại căn nhà của Võ Văn Thôi có nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng Công an huyện Phú Tân phối hợp với Công an xã Phú Thạnh nhanh chóng đến kiểm tra.

Qua kiểm tra, khám xét căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ 253 bọc nylon ma túy đá (khoảng 30 gam), 110 đoạn ống hút chứa heroin (khoảng 25 gam), 2 viên thuốc lắc, 7 điện thoại di động, 17,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ liên quan khác.

Ba đứa con của vợ chồng Thôi, Đậm (Ảnh: Nghiêm Túc).

Tang vật thu được khi công an vào kiểm tra nhà vợ chồng Thôi, Đậm (Ảnh: Nghiêm Túc).

Lực lượng Công an tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan gồm: vợ chồng Võ Văn Thôi, Lê Thị Đậm, các con Võ Văn Đá, Võ Thị Mộng Ngà và Võ Thị Mộng Xoàn, đều là con của vợ chồng Thôi và Đậm.

Qua đấu tranh ban đầu, 5 đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ ở thành phố Châu Đốc đem về phân chia để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ hết thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hành