Cảnh sát chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu cán bộ công an) và 25 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, Tiến bản thân là lực lượng cảnh sát phòng chống buôn lậu, am hiểu các quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu hàng hóa. Vì nhằm mục đích thu lợi bất chính, Tiến đã có hành vi móc nối với nhóm chủ hàng chuyên kinh doanh mua bán máy móc, thiết bị cũ, chỉ đạo, thuê các nhân viên thành lập công ty, lập giả hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.

Cựu cán bộ công an này còn móc nối với công ty giám định để nhập khẩu số lượng hàng hóa, máy móc đặc biệt lớn trái quy định của từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ tháng 9/2019 đến trước ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, tổng giá trị tài sản hàng hóa là 211,4 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện bị can Hoàng Duy Tiến là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.

Quá trình điều tra, nhà chức trách nhận thấy để thực hiện trót lọt, Tiến đã móc nối với một số cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TPHCM và một số cá nhân khác. Đối với hành vi trên, Công an TPHCM tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.