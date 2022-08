"Trùm buôn lậu" Mười Tường bất ngờ khai chủ mưu vận chuyển 470.000 USD

Sáng 16/8, tại An Giang, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu và 4 đồng phạm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 4 bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) đã khai báo như bản cáo trạng ở cấp sơ thẩm.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bất ngờ khai chủ mưu thật sự là bà Trịnh K.B. (khoảng 60 tuổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và ông Dương C.C. (70 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai các tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/8 (Ảnh: Minh Anh).

Tại tòa, bị cáo Hạnh trình bày, bà B. và C. đã thuê đàn em vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ. Vụ vận chuyển này có sự giúp sức của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng An Giang.

Bị cáo Hạnh cho rằng, ông C.Đ. là người liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới.

Cũng theo lời bị cáo Hạnh, sau khi biên phòng bắt giữ 470.000 USD, bà B. gọi cho bị cáo Hạnh chất vấn về số tiền vận chuyển bị mất 30.000 USD? Sau đó, bị cáo Hạnh gặp ông H. - cán bộ biên phòng, hỏi sự việc.

Bị cáo Hạnh thừa nhận mình phạm tội "giúp sức" cho các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh; bị cáo Hạnh biết các bị cáo kia phạm tội mà không ngăn cản cũng như không báo cơ quan chức năng. Bị cáo Hạnh phủ nhận mình là kẻ chủ mưu cũng như là chủ sở hữu số tiền trên.

Từ những tình tiết mới của vụ án, HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử, chờ thu thập và làm rõ thêm các tình tiết mới mà bị cáo Hạnh đã khai báo tại phiên tòa hôm nay.

Tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: Tiến Tầm).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16 và 17/2, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu và 4 đồng phạm.

Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới phát hiện 4 người đi trên thuyền gỗ chạy từ Campuchia về hướng vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng phương tiện, kiểm tra.

Ngay sau đó, nhóm người trên đã điều khiển phương tiện cặp vào bờ rồi bỏ chạy bộ về phía Campuchia.

Do bị lực lượng biên phòng truy đuổi, một người trong nhóm đã ném bỏ một túi nilon. Các cán bộ biên phòng kiểm tra túi nilon bên trong chứa 470.000 USD nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Kết quả giám định cho thấy, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương hơn 10,9 tỷ đồng đồng

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Bị cáo Lê và Minh bị bắt trong vụ án khác, đồng thời khai nhận có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Hạnh, còn Linh làm thuê cho Xuyến là chị của bị cáo Hạnh. Trong thời gian này, các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot nhận ngoại tệ vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh.

Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, 4 đàn em của bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận và luôn kêu oan.

Sau đó, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt "trùm buôn lậu" Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh, mỗi bị cáo nhận mức án 4 năm tù.