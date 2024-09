Cảnh sát 141 chặn, bắt 45 "quái xế" trong đêm Trung thu

Ngày 18/9, Công an TP Hà Nội cho biết, trong đêm Trung thu (đêm 17, rạng sáng 18/9), 15 tổ công tác cảnh sát 141 công khai và hóa trang đã kiểm soát, phát hiện 4 vụ việc, bàn giao 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 4 gói nilon nghi chứa ma túy, 1 quả pháo sáng, 2 xe máy nghi tang vật...

Các vụ việc trên đều được cảnh sát bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục xử lý.

Các tổ cảnh sát 141 làm nhiệm vụ trong đêm Trung thu (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngoài ra, các tổ cảnh sát 141 hóa trang cũng phát hiện, bàn giao 45 phương tiện, 45 đối tượng có hành vi nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, xe không đeo biển kiểm soát...

Cụ thể, đêm 17/9, tổ công tác Y8/141 trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 1 đối tượng, điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường Giải Phóng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người đối tượng có 4 túi nilon chứa các chất nghi ma túy.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chất bên trong túi là heroin và ma túy đá.

Trước đó, để bảo đảm an ninh trật tự đêm Trung thu, ngoài công an cơ sở, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, 15 tổ công tác 141, công an thành phố đã được huy động triển khai tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.