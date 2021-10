Cảnh báo tội phạm táo tợn, tinh vi hơn khi TPHCM nới lỏng giãn cách

Dân trí Công an TPHCM cảnh báo tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động mạnh trở lại với thủ đoạn tinh vi sau khi thành phố nới lỏng giãn cách nên người dân cần cảnh giác.

Đề phòng các loại tội phạm xâm phạm sở hữu

Phòng Tham mưu Công an TPHCM vừa phát đi thông tin cảnh báo người dân đề phòng các loại tội phạm khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo đó, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản sẽ gia tăng hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn.

Công an TPHCM cảnh báo tội phạm xâm phạm sở hữu sẽ hoạt động tinh vi sau khi thành phố nới lỏng giãn cách.

Đối với tội phạm cướp giật, cướp tài sản, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường.

Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và chủ nhà trọ phải chủ động giữ gìn tài sản, gia cố trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió; đóng, khóa cửa cẩn thận; bố trí người trông coi để tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở, trộm cắp.

Người dân cảnh giác thủ đoạn dàn cảnh hỏi thăm đường, va quẹt xe, gây gỗ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay cướp giật tài sản. Trường hợp có tình huống cướp xảy ra, người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, loại xe, biển số xe của đối tượng và nhanh chóng trình báo công an.

Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3, cho biết, trước tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng, trộm cắp, cướp giật sẽ manh nha hoạt động trở lại, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Qua đó, người dân nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ qua tin nhắn SMS; không chuyển khoản, nộp tiền mặt vào tài khoản của người không quen biết.

Trường hợp đã chuyển tiền đến tài khoản có dấu hiệu lừa đảo nhanh chóng thông báo ngân hàng và trình báo công an phường gần nhất để được hỗ trợ điều tra, xử lý.

Lực lượng CSGT phối hợp với cảnh sát hình sự tuần tra phòng chống tội phạm về đêm.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức), tình hình tội phạm trên địa bàn giảm rõ rệt vì người dân bị hạn chế đi lại trong 4 tháng thực hiện giãn cách.

Khi thành phố nới lỏng giãn cách, một số người dân có tư tưởng chủ quan đã tạo sơ hở cho các đối tượng cơ hội trộm cắp tài sản. "Các đối tượng phạm tội bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân", Trung tá Hải nhận định.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tham gia các chương trình nhận thưởng qua mạng, yêu cầu nạp tiền qua thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền.

Tổ 363 tuần tra 24/24

Ngày 30/9, Công an TPHCM đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, ổn định trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự khi thành phố điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, các tổ 363 tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24, tập trung trấn áp các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, đua xe gây rối trật tự công cộng để đem lại bình yên cho người dân thành phố.

Tổ 363 của Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách.

"Lực lượng CSGT sẽ tuần tra, kiểm soát theo các cụm phường, kết hợp cùng với tổ tuần tra 363, và tổ hình sự đặc nhiệm để tiến hành kiểm tra trên toàn địa bàn. Người dân khi ra đường thì phải khai báo mã QR, giấy tiêm một mũi vắc xin hoặc giấy điều trị F0 vừa khỏi bệnh dưới 6 tháng là đủ điều kiện đi ra đường", Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, Đội trưởng CSGT trật tự Công an quận 3 cho hay.

Ghi nhận tại quận 11, các tổ 363 bao gồm CSGT, Cảnh sát hình sự, CSCĐ… được chia làm 4 ca để tuần tra khép kín nhằm ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu và đua xe trái phép.

Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác 363 sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các đối tượng hoạt động phạm tội, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

"Chúng tôi quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, không vì nới lỏng giãn cách mà quên nhiệm vụ. Lực lượng 363 sẵn sàng thức cho người dân ngủ", đại diện Đội CSGT trật tự Công an quận 11 chia sẻ.

Hoàng Thuận