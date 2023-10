Can thiệp cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp, cựu trưởng phòng CSGT lĩnh án

Chiều 16/10, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án nhóm bị cáo Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang, và 4 thuộc cấp. Phiên tòa kéo dài 11 ngày.

Bị cáo Quận tại tòa (Ảnh: CTV).

Với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, bị cáo Quận bị tòa tuyên phạt 2 năm tù.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hữu Ân, cựu Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ PC08, bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Bùi Quốc Khánh, Cựu Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ PC08, bị phạt 1 năm 6 tháng tù treo.

2 cựu cán bộ PC08 là Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em bị phạt mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù treo.

Ngoài ra, các bị cáo Quận, Ân và Khánh mỗi người bị phạt tiền 50 triệu đồng. Quận, Ân, Hoàng Em và Linh cũng phải bồi thường cho bị hại 18 triệu đồng.

Theo cáo trạng, là người giữ mật khẩu ứng dụng cấp biển số xe trên địa bàn, từ năm 2012 đến năm 2021, Quận đã chỉ đạo thuộc cấp can thiệp, cấp biển số đẹp cho người có nhu cầu. Con trai Quận cũng được cấp 8 biển số đẹp.

Tổng cộng có 5.056 biển số xe bị Quận và thuộc cấp can thiệp, cấp sai quy định.

Trong quá trình điều tra, nhiều người được cấp biển số đẹp cho biết họ phải chi 1-50 triệu đồng cho môi giới.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang truy tố Quận và thuộc cấp tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, đề nghị mức án 5-10 năm tù.

Tại tòa, Quận thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng thực hiện hành vi vì cả nể chứ không phải do vụ lợi. Bị cáo khai đã tác động để thuộc cấp cấp sai quy định nhiều biển số đẹp cho người thân, bạn bè, chủ nợ, lãnh đạo trong tỉnh và cho Công ty TNHH Hùng Cường.

Những bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận đã cấp sai quy định nhiều biển số xe cho bản thân, lãnh đạo, người thân, bạn bè.