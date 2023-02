Can ngăn ẩu đả không đúng cách, nam thanh niên vướng vòng lao lý

Ngày 20/2 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Sử Hữu Đức (26 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 8/5/2022, Đức cùng Nguyễn Văn Cường và 5 người ngồi ăn uống tại quán nhậu ở thị xã Kỳ Anh. Lúc này, Nguyễn Văn Tư, Lê Văn Phúc, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Dũng, cùng một thanh niên ở bàn bên cạnh.

Bị cáo Sử Hữu Đức tại phiên xét xử.

Quá trình nhậu, thấy Cường và Đức sang chúc bia, Trung có lời khiêu khích. Hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó giải tán. 15h cùng ngày, ba người trong nhóm của Trung đi hát karaoke, chỉ còn lại Dũng cùng một người bạn ngồi lại nhậu.

Lúc này Cường sang nói với Dũng "lúc nãy kiềm chế nếu không đã đánh Trung". Sau đó Dũng gặp Trung, Tư và Phúc kể lại việc này.

Khi nghe lại sự việc, Tư và Phúc quay lại quán nhậu tìm Cường để hỏi lý do "vì sao định đánh bạn mình". Hai bên to tiếng, xảy ra ẩu đả. Đức đang ngồi nhậu, thấy Cường bị đánh nên chạy ra can ngăn song bất thành.

Bức xúc vì việc đã đứng ra giảng hòa, can ngăn nhưng Tư và Phúc vẫn đánh Cường, Đức cầm gậy gỗ dài gần 2m, đánh một phát vào đầu Tư gây bất tỉnh. Thấy vậy, Phúc lao đến tấn công, Đức vung gậy đáp trả trúng tay và đầu khiến Phúc bị thương.

Kết quả giám định, Đức tổn hại sức khỏe 62%, Phúc 3%. Điều tra theo tố cáo của nạn nhân, bốn tháng sau Đức bị Công an Hà Tĩnh bắt giam.

Trong vụ án này, Phúc đã rút đơn tố cáo nên cơ quan chức năng không khởi tố bị can đối với Đức về tội "Cố ý gây thương tích", mà chỉ phạt hành chính. Cường, Tư và Phúc cũng bị phạt tiền về hành vi sử dụng rượu bia, gây mất trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, Đức thừa nhận hành vi, xin lỗi gia đình bị hại, cho biết đã tác động gia đình bồi thường cho nạn nhân Tư 340 triệu đồng, Phúc 25 triệu đồng.

Hội đồng xét xử xác định lỗi trong vụ án này một phần thuộc về các bị hại. Tuy nhiên, hành vi của Đức là nguy hiểm, mang tính chất côn đồ. Việc nạn nhân không tử vong do được cứu chữa kịp thời, cần phải tuyên mức án nghiêm để răn đe.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Sử Hữu Đức 5 năm 6 tháng tù giam về tội danh trên.