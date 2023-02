Khởi tố bà chủ đại lý trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Sáng 18/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Bộ Công an liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, thuộc giai đoạn 2 vụ án, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ các mắt xích trong đường dây này.

Nguyễn Quyết Chiến tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Chiến và các đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" liên quan đến đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xác định Lê Thị Phương biết nếu làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Vì vậy, Phương đã nhờ Nguyễn Quyết Chiến (SN 1986, trú Hà Tĩnh) đăng ký cho mình làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và khách hàng (đối tượng đánh bạc).

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/10/2016 đến 9/8/2017, các tài khoản của Lê Thị Phương đã thực hiện giao dịch mua, bán Rik với tổng doanh số gần 3 tỷ Rik, tương đương 2,4 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.