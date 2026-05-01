Cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng ném "bom xăng" vào nhà một phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân (tỉnh An Giang) thông tin, đơn vị đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu và Lê Văn Toàn để phục vụ công tác điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một phụ nữ tên Ngọc (cư trú tại xã Phú Tân), Nguyễn Trọng Hiếu (19 tuổi) đã rủ Lê Văn Toàn (22 tuổi), Nguyễn Quốc Duy, Hà Tấn Kiệt và Nguyễn Huỳnh Phước Thịnh (cùng 16 tuổi) chuẩn bị hung khí để trả thù.

Vào khoảng 19h40 ngày 15/9/2025, nhóm đối tượng này đã điều khiển 3 xe máy, mang theo dao, rựa và các chai bia chứa xăng (bom xăng) đến nhà chị Ngọc tại ấp Cái Tắc, xã Phú Tân.

Nguyễn Trọng Hiếu (trái) và Lê Văn Toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, nhóm của Hiếu đã ném "bom xăng" vào nhà chị Ngọc, gây hỏa hoạn và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Sau khi gây cháy, các đối tượng không rời đi ngay mà còn tiếp tục lượn lờ trước cổng, la hét, thách thức, gây náo loạn cả khu vực.

Qua quá trình điều tra và xác minh, cơ quan công an nhận định hành vi của nhóm thanh thiếu niên này có tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiếu và Toàn, do đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đã bị khởi tố. Đối với các đối tượng Duy, Kiệt và Thịnh, do tại thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và bàn giao về gia đình, địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.