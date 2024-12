Cầm dao chém nhau, 2 cha con bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 24/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch tỉnh này đã ký quyết định xử phạt hành chính 2 cha con cùng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) do có hành vi sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích cho thành viên trong gia đình.

Theo báo cáo, giữa ông T.V.B. (SN 1966, trú xã Thanh Lâm, Thanh Chương) và con trai T.V.T. (SN 1992, trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn, dùng dao chém nhau. Hậu quả anh T. bị nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, còn ông B. bị thương ở tay.

Con dao ông B. dùng để tấn công, gây thương tích cho con trai (Ảnh: Lâm Thanh).

Quá trình giải quyết vụ việc, Công an huyện Thanh Chương quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi của ông B. và con trai.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, quyết định xử phạt ông T.V.B. và anh T.V.T. mỗi người 10 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hành vi bạo lực gia đình, ông V.T.H. (SN 1984, trú xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương) bị phạt 10 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký ngày 23/12, ông H. có hành vi dùng thanh tre đánh vào đầu con trai gây thương tích.