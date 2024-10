Cách "rửa tiền" nhận hối lộ của cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên

Trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, VKSND Tối cao cáo buộc cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Trần Tùng đã Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020, ông Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (bị can giai đoạn 1), liên hệ với ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, đề nghị giúp đỡ, tạo điều kiện đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về cách ly tại Thái Nguyên.

Ông Việt cho ông Nam số điện thoại của Trần Tùng. Qua trao đổi, Tùng cho biết đang cách ly cho chuyên gia nước ngoài, khi nào có khách sạn trống sẽ thông báo cho ông Nam.

Đầu tháng 3/2021, Tùng chủ động gọi ông Nam thông báo đã có địa điểm cách ly và đề nghị ông Nam gửi công điện về UBND tỉnh Thái Nguyên. Trước khi gửi công điện, ông Nam đã giới thiệu và cho Lê Văn Nghĩa (bị can giai đoạn 1), Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh, số của Tùng để Nghĩa liên hệ thủ tục xin cách ly cho công dân.

Bị can Trần Tùng (Ảnh: Bộ Công an).

Qua trao đổi, Tùng hẹn gặp Nghĩa tại một nhà hàng ở TP Thái Nguyên. Tại cuộc gặp này, Tùng yêu cầu Nghĩa trao đổi để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có văn bản gửi tỉnh Thái Nguyên xin chủ trương cách ly, do tỉnh này không giải quyết đề nghị xin cách ly của doanh nghiệp.

Còn lại, Tùng sẽ lo mọi thủ tục để UBND tỉnh chấp thuận. Đồng thời, Tùng yêu cầu Nghĩa cho Công ty Sen vàng Đất Việt, do Trần Thị Quyên làm Giám đốc, thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói là 18 triệu đồng/khách, nhưng khi ký hợp đồng với Công ty Sen vàng Đất Việt chỉ thể hiện 10-12 triệu đồng/khách.

Số tiền chênh lệch sẽ chuyển ngoài hợp đồng lại cho Tùng. Thấy chi phí trọn gói (trong đó có chi phí xin văn bản chấp thuận) mà Tùng đưa ra quá cao, Nghĩa xin giảm nhưng không được Tùng đồng ý.

Sau khi thỏa thuận xong với Nghĩa, Tùng gọi Quyên đến gặp Nghĩa cùng trao đổi về việc tổ chức cách ly.

Tại cuộc gặp này, cả 3 cùng thống nhất về việc Quyên lo trọn gói các thủ tục cách ly cho khách tại Thái Nguyên (gồm khách sạn, ăn uống, đi lại, test Covid...); Nghĩa sẽ chuyển toàn bộ tiền trong hợp đồng và ngoài hợp đồng như thỏa thuận nêu trên cho Quyên, đồng thời trao đổi để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận công dân về được cách ly.

Kết quả, Công ty Nhật Minh đã tổ chức được 3 chuyến bay, đưa tổng 668 người về cách ly tại tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình tổ chức thực hiện 3 chuyến bay, theo thỏa thuận, Nghĩa đã chuyển tổng cộng hơn 11 tỷ đồng cho Quyên. Trong đó, tiền theo 3 hợp đồng đã ký với Quyên là hơn 6,6 tỷ đồng, tiền ngoài hợp đồng là hơn 4,4 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Tùng, sau khi nhận tiền từ Nghĩa, Quyên chuyển cho Tùng hơn 2,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của em trai và bạn Tùng; còn hơn 1,98 tỷ đồng, Quyên đưa cho một số cá nhân và sử dụng phục vụ cách ly.

Khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án giai đoạn 1, Tùng đã nhờ Quyên chuyển hơn 1,2 tỷ đồng để hợp thức việc để tiền ngoài hợp đồng với lý do nộp thuế.

Cáo trạng cáo buộc Tùng đã 3 lần nhận hối lộ của Nghĩa thông qua Quyên, tổng hơn 4,4 tỷ đồng; Quyên đã giúp sức cho Tùng thỏa thuận, nhận hối lộ giúp Tùng và hưởng lợi 300 triệu đồng khi tổ chức cách ly cho công dân.

Quá trình điều tra, Tùng và gia đình đã nộp 700 triệu đồng, còn Quyên nộp 160 triệu đồng.