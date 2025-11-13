Cách hoạt động của thiết bị xâm nhập mạng, chiếm quyền tài khoản ngân hàng

Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Hồ Bắc) về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thiệu Văn cùng 3 đồng phạm (đang ở Trung Quốc) lập thành một nhóm, sử dụng thiết bị phát sóng để xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, từ đó gửi tin nhắn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo Công an phường Cửa Nam, Thiệu Văn nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27/9 và ở Hà Nội, mang theo một máy tính, một thiết bị phát sóng. Tại Hà Nội, Thiệu Văn bàn bạc với đồng bọn tại Trung Quốc (chưa rõ lai lịch), sau đó được chuyển tiền để mua trạm phát điện (dạng pin dự phòng).

Tất cả thiết bị sau đó được Văn mang về cất giấu tại homestay (ở Cầu Giấy) để lắp ráp thành thiết bị phát sóng. Quá trình này, thiết bị không hoạt động. Văn mang cây máy tính đi sửa, đồng thời mua thêm một ăng ten.

Thiệu Văn và tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ ngày 29 đến 31/10, Văn đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại, nơi đông người, mở thiết bị phát sóng để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người dân, trong phạm vi phủ sóng bán kính 50m.

Mỗi ngày, Văn thực hiện hành vi trên khoảng 4 tiếng.

Công an phường Cửa Nam cho hay, khi Văn bật thiết bị phát sóng, thiết bị này sẽ chiếm sóng 4G, 5G của các nhà mạng, rồi hạ thành sóng 2G. Sau đó, nhóm đối tượng ở Trung Quốc sẽ gửi tin nhắn vào điện thoại của những người dân trong vùng phủ sóng.

Nội dung tin nhắn thường là: “Vietcombank: Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, để đổi iphone 15 128GB miễn phí. Lưu ý: Điểm thưởng sẽ hết hạn và không thể khôi phục sau ngày hết hạn. Vui lòng đổi điểm trước khi mất quyền lợi:https://18375.vip/DoidiemVietcombank”.

Khi bấm vào đường link trên, người dân được chuyển sang một trang web có giao diện giống các ngân hàng. Ngay sau khi đăng nhập, tài khoản ngân hàng của người dân sẽ bị chiếm quyền kiểm soát, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 3/11, khi Thiệu Văn đang gây án tại khu vực trước cửa Tràng Tiền Plaza, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và bắt giữ đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có 3 thẻ điện tử.

Công an phường Cửa Nam đang mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng còn lại.

Theo VKSND Khu vực 1, đây là thủ đoạn mới, tinh vi và rất nguy hiểm. Các đối tượng không chỉ sử dụng công nghệ cao mà còn có thể phát sóng trong phạm vi rộng, khiến tin nhắn giả mạo xuất hiện ngay cả trên điện thoại người dùng không có kết nối Internet. Hành vi này gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh mạng, trật tự xã hội và tài sản của người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng VKSND Khu vực 1, cho hay quá trình lấy lời khai, ban đầu, Thiệu Văn quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng tài liệu, chứng cứ của cơ quan tố tụng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

“Theo yêu cầu điều tra của VKSND Khu vực 1, cơ quan điều tra đã phối hợp với VKSND Khu vực 1 thực nghiệm điều tra, mở lại thiết bị điện tử để xác định cơ chế hoạt động phù hợp với lời khai của đối tượng Thiệu Văn”, bà Hương thông tin.