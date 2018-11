"Bóng hồng" xuất hiện trong phiên xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ là ai?

Như đã đưa tin, sáng nay (12/11), TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên khai mạc xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Đáng chú ý, ngay khi lực lượng an ninh dẫn giải các bị cáo vào phòng xử án, hình ảnh một nữ bị cáo với nhan sắc nổi bật đã thu hút nhiều người. Vậy nữ bị cáo này là ai?

Nữ bị cáo thu hút sự chú ý của nhiều người bởi nhan sắc nổi bật.

Trong phần kiểm tra căn cước, nữ bị cáo trên được HĐXX xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Theo đó, nữ bị cáo này là Lưu Thị Hồng (SN 1976, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa), tổng giám đốc Công TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC.

Theo cáo trạng, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương ((cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC)), Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng. Song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng đưa 600.000.000 đồng tiền tết cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (năm 2015 là 100.000.000 đồng, năm 2016 là 500.000.000 đồng).

Bị cáo Lưu Thị Hồng được lực lượng an ninh đưa về vị trí theo quy định tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo và Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng thực hiện việc chuyển tiền cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 600 triệu đồng là có thực. Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 03/QĐ-VKS-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ.

Hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với vai trò đồng phạm giúp sức.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt thì Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt; Bố mẹ bị can là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân huy chương. Do vậy, Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có thể áp dụng khoản 2 Điều 54 đối với bị can.

Nguyễn Dương