Bộ Công an phá đường dây môi giới thận giá 1,2 tỷ đồng ở Hà Nội

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong đó, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (35 tuổi), Phùng Thị Thảo (41 tuổi), Lê Thanh Thành (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Ngân (34 tuổi), Phạm Thị Ngọc Thúy (33 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi), cùng trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội; đồng thời triệu tập làm việc đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán nội tạng này.

Khi nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép, Phạm Văn Hùng đã câu kết với các nghi phạm nêu trên và một số đối tượng khác đứng ra tổ chức môi giới mua bán thận để hưởng lợi.

Phạm Văn Hùng (Ảnh: M.H.).

Các đối tượng lên Facebook đăng bài tìm người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ. Đối với người bán, các đối tượng dẫn họ đến bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm.

Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số tương thích, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.

Hùng và đồng bọn ra giá với người mua khoảng 1,2 tỷ đồng/quả thận, bao gồm cả chi phí phẫu thuật cấy ghép, xét nghiệm cho người bán. Trong đó, người bán được trả khoảng 450-550 triệu đồng.

Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển tiền trước như đã thỏa thuận. Nhận được tiền, các đối tượng sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán.

Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi tiến hành cấy ghép.

Ngoài ra, các đối tượng thuê nhà ở phường Bồ Đề (Hà Nội) cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép.

Quá trình điều tra, công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện môi giới cho khoảng 25-30 cặp mua bán thận tại TP Hà Nội.

Quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận.