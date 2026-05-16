Bộ Công an lý giải về đề xuất chế tài tạm ngừng xuất cảnh, cắt điện nước

Tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026.

Tại tọa đàm, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, và Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đã trao đổi, làm rõ một số điểm mới dự kiến trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi và hai dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đang tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định 151/2024/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Nội dung sửa đổi tập trung vào hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông thông minh; quản lý thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; cấp phép cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế sử dụng phương tiện vào Việt Nam.

Theo Bộ Công an, hai nội dung có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp là đăng ký, sử dụng phương tiện giao thông thông minh và thủ tục cấp phép cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện vào Việt Nam.

Cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép hoạt động của phương tiện giao thông thông minh từ 7 ngày xuống 5 ngày; giảm thời gian chấp thuận cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức đưa phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch từ 5 ngày xuống 3 ngày.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cũng được định hướng thực hiện trên môi trường điện tử, từng bước thay thế giấy tờ bản giấy.

Với Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cơ quan soạn thảo tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, trong đó có quy định về dữ liệu giám sát hành trình và camera giám sát trên khoang hành khách, khoang lái. Dự thảo cũng làm rõ hơn một số hành vi vi phạm còn có cách hiểu khác nhau, đồng thời rà soát thẩm quyền xử phạt của các cơ quan chức năng cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Liên quan dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Thượng tá Ngô Đức Thắng cho biết Bộ Công an đã nghiên cứu, rà soát đề xuất bổ sung biện pháp “tạm ngừng xuất cảnh” và “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước” để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức cố tình không chấp hành.

Theo đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã có quy định về các biện pháp này. Việc nghiên cứu bổ sung vào dự thảo luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, nhất là trường hợp người vi phạm có nguy cơ rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Công an cho biết các nội dung trong hồ sơ xây dựng chính sách mới mang tính nguyên tắc, định hướng. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, đối tượng chịu tác động và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện áp dụng.

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Thượng tá Ngô Đức Thắng cho biết sau hơn 8 năm thi hành Bộ luật Hình sự 2015, thực tiễn đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và quá trình áp dụng của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Việc sửa đổi Bộ luật Hình sự lần này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật chuyên ngành có liên quan; đồng thời xây dựng quy định rõ ràng, khả thi, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu, áp dụng không thống nhất.