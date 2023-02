Bị xe máy vượt mặt, 6 thanh niên đánh gục người đi đường

Chiều 5/2, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can để điều tra về hành vi giết người.

Nhóm bị can gồm: Nguyễn Mỹ Dương (26 tuổi), Nguyễn Lê Trọng Đức (20 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Súp) và 4 người khác.

Công an bắt giam 6 bị can để làm rõ hành vi giết người (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra, đêm 14/5/2021, nhóm của Dương điều khiển xe máy đi chơi, thấy nhóm của anh Nguyễn Xuân Lộc (27 tuổi) đang chạy xe máy ngang qua.

Cả hai nhóm cố lái xe vượt qua mặt nhau. Bực tức vì bị nhóm anh Lộc vượt mặt, nhóm của Dương đã lái xe đuổi đánh.

Dương và Đức đã dùng chiếc xẻng đánh liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, mặt và vai anh Lộc, đến khi nạn nhân gục xuống đất bất tỉnh. Sau đó, anh Lộc được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 14%.

Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Ea Súp, đến nay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ bắt tạm giam 6 bị can liên quan để điều tra hành vi giết người.