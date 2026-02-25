Quan hệ với bạn gái "nhí" tại nhà nghỉ, nam thanh niên bị tạm giữ

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Thành (25 tuổi, trú xã Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Võ Văn Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N. (16 tuổi, trú tại xã M'Đrắk).

Đối tượng Võ Văn Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình xác minh, công an xác định, Thành và cháu N. có quan hệ tình cảm. Từ tháng 12/2025 đến tháng 2, Thành đã 3 lần quan hệ tình dục với cháu N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã M’Đrắk.

Tại thời điểm Thành quan hệ tình dục với N., cháu N. đang là học sinh cấp 3 và chưa đủ 16 tuổi. Làm việc với cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.