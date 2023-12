Bị tấn công bằng điếu cày, người đàn ông chém chết bạn nhậu

Ngày 19/12, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Văn Dòng (35 tuổi, quê Thanh Hóa) lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo đó, đêm 18/12, anh L.V.D. (33 tuổi, quê Thanh Hóa) tổ chức nhậu cùng với một số người bạn tại đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp.

Quá trình nhậu chung, anh D. và người đàn ông tên Lê Văn Dòng (35 tuổi, quê Thanh Hóa) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Lúc này, anh D. dùng điếu cày tấn công Dòng và bị đối thủ lấy dao rượt đuổi, chém thương tích ở hai cánh tay. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh D. đã tử vong tại bệnh viện.

Qua công tác vận động, Dòng đến cơ quan công an đầu thú.