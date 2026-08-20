Bí mật sau những tài khoản bán thép giá rẻ của nhóm người từng ở nước ngoài

Ngày 20/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo.

Ba trong số 4 bị can bị khởi tố (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”, đăng tải và chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt, thép; cung cấp số điện thoại hotline, kết bạn, trao đổi với khách hàng qua Zalo. Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm được các đối tượng thu thập trên mạng để gửi cho khách hàng.

Khi có người đặt mua, các đối tượng làm giả hóa đơn, yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Để che giấu hành vi phạm tội, Lâm móc nối với Thái Văn Hoài (SN 1992), Phạm Ngọc Tú (SN 2006), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; Trần Như Luật (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) để thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác, sử dụng làm trung gian chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm này đều từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan và mới trở về Việt Nam chưa lâu.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.