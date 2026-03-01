Bi kịch của gia đình kẻ đâm chết bác sỹ khi anh trai tử vong sau cấp cứu

Vụ án xảy ra cách đây 15 năm, tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên).

Anh trai tử vong sau cấp cứu, em trai truy sát bác sĩ

Theo hồ sơ vụ án, tối 15/8/2011, anh N.V.H. (SN 1991), trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên), được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (Bệnh viện Vũ Thư) cấp cứu trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch.

Thời điểm này, trực ca tại BV Vũ Thư là bác sĩ P.Đ.G., điều dưỡng là N.N.T., trực lãnh đạo bác sĩ là N.Đ.T.. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ Bệnh viện Vũ Thư đã lập tức đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa ngoại. Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng thở ngáp cá, môi tím, chân tay lạnh, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, ngừng tuần hoàn.

Thời điểm các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân N.V.H. thì có một nam thanh niên là em trai bệnh nhân đã có hành vi chửi bới, đe dọa giết các bác sĩ nếu để anh trai mình chết.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ truy sát các bác sĩ BV Vũ Thư thời điểm tháng 8/2011 (Ảnh: T. Thảo).

Mặc dù được các bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng do tình trạng sức khỏe quá nguy kịch nên bệnh nhân N.V.H. đã tử vong.

Sau đó các bác sĩ làm việc với đại diện người nhà bệnh nhân ở phòng hành chính. Lúc này Nguyễn Xuân Dũng (SN 1993, em trai bệnh nhân) bất ngờ bước vào, dùng dao thủ sẵn trong người tấn công vào vùng bụng của bác sĩ N.N.H.. Bị tấn công bất ngờ, bác sĩ H. nén đau bỏ chạy.

Bác sĩ P.Đ.G. không kịp chạy nên bị Dũng đâm vào ngực, dẫn đến tử vong. Thấy vậy, người nhà của bệnh nhân đã ôm lấy Dũng nên một bác sĩ và một y tá mới kịp thời chạy ra ngoài.

Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Dũng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự công an Thái Bình cũ phối hợp với Công an huyện Vũ Thư cũ đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt hung thủ.

Truy bắt hung thủ

Theo kết luận, bác sỹ P.Đ.G. bị đâm thủng màng tim, tử vong do mất máu cấp. Còn bác sỹ N.N.H. bị đâm thủng vùng bụng, tỷ lệ thương tích gây nên là 18%.

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình lập tức truy đuổi đối tượng theo dấu vết nóng. Từng tổ công tác chia nhau rà soát từng địa điểm nghi vấn đối tượng đang lẩn trốn.

Gần sáng, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Dũng được bạn mình là Nguyễn Đức Phương (SN 1992), trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư cũ, chở đi trốn. Các trinh sát đã triệu tập ngay đối tượng Phương về trụ sở với hành vi che giấu tội phạm và đấu tranh khai thác.

Nắm bắt thông tin Dũng đang trốn ở một nhà nghỉ ở gần cầu Tân Đệ, một mũi trinh sát ngay lập tức lên đường truy bắt đối tượng. Khi các trinh sát ập vào bắt giữ, Dũng khá bình tĩnh, xin mặc quần áo rồi cùng theo về cơ quan công an.

Thảm kịch của một gia đình

Kể từ sau đêm tang tóc ở Bệnh viện Vũ Thư, gia đình Nguyễn Xuân Dũng lúc nào cũng ngập trong không khí tang tóc. Bố mẹ Dũng khóc cạn nước mắt. Một người con trai qua đời vì bạo bệnh, còn một đứa con trai khác rơi vào vòng lao lý vì tội Giết người.

Gia đình Nguyễn Xuân Dũng có 4 người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Cuộc sống khó khăn, chật vật nên bố mẹ Dũng không thể nuôi được hai con học hành đến nơi đến chốn.

Người con trai đầu N.V.H. được hàng xóm đánh giá là người ngoan ngoãn, hiền lành, làm thuê cho một công ty sản xuất nhôm kính trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ.

Hai bị cáo Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đức Phương tại phiên toà sơ thẩm ngày 28/6/2012 (Ảnh: Mai Quý Tùng).

Theo gia đình kể lại, tối 15/8/2011, sau khi đi làm về, H. vẫn khỏe mạnh bình thường, không hề có triệu chứng ốm đau, bệnh tật. Ăn cơm xong, H. lên giường nằm xem tivi và chơi điện tử. Đến gần 11h cùng ngày, H. đột nhiên kêu đau đầu, khó thở, mặt tái xanh. Gia đình đã đưa H. đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhưng cả gia đình H. không ngờ rằng sau đêm hôm đó, gia đình không chỉ vĩnh viễn mất đi người con trai đầu, mà còn phải đón nhận thêm một nỗi đau lớn khi người con thứ hai đã thành kẻ sát nhân bị xã hội lên án.

Ngày 28/6/2012, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Dũng tù chung thân về tội Giết người; 4 năm về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Đức Phương bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.