Bị công an phát hiện, đối tượng đánh bạc chốt cửa phòng tẩu tán tang vật

Ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Đánh bạc.

4 bị can gồm: Vũ Đức Khương (36 tuổi, ở Hải Phòng), Vũ Văn Quảng (57 tuổi), Bùi Văn Hùng (56 tuổi), Bùi Văn Vịnh (30 tuổi), cùng ở huyện Cô Tô.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Đức Khương (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Cô Tô phát hiện Vũ Đức Khương có dấu hiệu tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cho một số đối tượng trên địa bàn huyện Cô Tô.

Khi tổ chức đánh bạc, Khương thường xuyên hoạt động với thủ đoạn tinh vi, sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi với các đối tượng đánh bạc.

Khương đã chốt khóa các cửa phòng trong ngôi nhà thuê trọ nhằm đối phó, tẩu tán tang vật khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngày 10/7, Công an huyện Cô Tô đã bắt giữ Vũ Đức Khương khi gã đang tổ chức đánh bạc tại nhà trọ thuộc khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

Tang vật công an thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại Iphone 15 Pro max, 1 cuốn sổ ghi chép nội dung cá độ bóng đá và số tiền 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của Khương.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Cô Tô bắt giữ thêm 3 đối tượng cá cược bóng đá với Khương nói trên.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, đến thời điểm bị bắt giữ, Vũ Đức Khương đã cá độ bóng đá với Vũ Văn Quảng, Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Vịnh, với tổng số tiền hơn 311 triệu đồng.

Công an huyện Cô Tô tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Vũ Đức Khương khẩn trương đến Công an huyện Cô Tô đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.