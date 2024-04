Khởi tố nhóm người Hà Nội lên Hòa Bình thuê tàu ra giữa lòng hồ đánh bạc

Ngày 17/4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đối với 21 bị can.

Trong đó, bị can Ngô Văn Lực (SN 1975) bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Nguyễn Trí Nguyên (SN 1986) và Cao Văn Học (SN 1985), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc.

18 đối tượng bị khởi tố tội Đánh bạc gồm: Lê Đại Dương; Nguyễn Huy Thắng; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Thị Đào; Nguyễn Văn Hiệp; Hoàng Văn Duy; Đặng Thị Hợp; Cao Văn Thanh; Nguyễn Tiến Tuấn; Đinh Văn Mạnh; Nguyễn Văn Bắc; Lê Văn Hảo; Đào Danh Hợp; Nguyễn Văn Sự; Cao Thanh Tùng; Lê Thị Tâm; Nguyễn Huy Bình và Vũ Thị Uyên.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên tàu du lịch ở Hòa Bình (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Theo kết quả điều tra, sau Tết Nguyên đán 2024, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin tố giác của người dân về một nhóm đối tượng khoảng 25-30 người với danh nghĩa là khách du lịch, đi lễ từ Hà Nội lên Hòa Bình thuê tàu du lịch hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước là khu vực vùng lòng hồ Sông Đà để hoạt động đánh bạc "lưu động" bằng hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền.

Phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm phương thức và quy luật hoạt động của nhóm đánh bạc trên; đồng thời phối hợp với Công an huyện Lương Sơn xác minh, xác định được các đối tượng tham gia chủ yếu là người trên địa bàn các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến thuộc huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Đối tượng Ngô Văn Lực bị khởi tố 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc có sự phân công "vai trò" khi hoạt động tổ chức đánh bạc, bố trí người cảnh giới quan sát, đặc biệt các đối tượng sử dụng bộ đàm để liên lạc riêng khi phát hiện cơ quan chức năng kiểm tra.

Tổ công tác Phòng CSHS chủ trì phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh và Công an huyện Cao Phong chia làm các tổ công tác theo kế hoạch đã xây dựng. Lực lượng chức năng kiểm tra tàu chở khách do ông P.C.T (SN 1975, trú phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển khi đang di chuyển theo hướng về bến cảng tại địa phận xã Thung Nai, huyện Cao Phong.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khoang tàu có hơn 20 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt. Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền 103,7 triệu đồng và 15,9 triệu đồng là tiền "thu phế" của các đối tượng tham gia đánh bạc cùng các vật chứng, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.