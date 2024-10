Bên trong 16 kiện hàng gửi từ châu Âu về sân bay quốc tế Nội Bài

Ngày 31/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị phối hợp với Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Văn Ba (SN 1993, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu).

Ba là đối tượng nhận 16 kiện hàng sữa, nghi chứa ma túy tổng hợp được gửi từ châu Âu về Hà Nội qua sân bay quốc tế Nội Bài và chuyển tiếp đến huyện Quỳnh Lưu.

Đối tượng Ba bị bắt giữ khi vận chuyển ma túy trong các hộp sữa (Ảnh: Phan Tuyết).

Đối tượng Nguyễn Văn Ba bị bắt khi vừa nhận "hàng", để trên xe ba gác chuẩn bị di chuyển khỏi phòng vé của một công ty vận tải tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Quá trình bắt giữ, Nguyễn Văn Ba chống trả quyết liệt, định quay đầu xe bỏ chạy, nhưng lực lượng công an đã khống chế.

Qua khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 9,3kg ketamin ngụy trang trong 16 kiện hàng sữa. Khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp.

Các hộp sữa chứa ma túy được Ba vận chuyển về Nghệ An thì bị bắt giữ (Ảnh: Phan Tuyết).

Thời điểm bị bắt và tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Ba khai báo gian dối nhằm chối tội và có hành vi muốn tự sát. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, Ba khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Số ma túy trên được một người Việt Nam, sống ở châu Âu gửi về cho Ba để tiêu thụ.

Được biết, Nguyễn Văn Ba từng có 1 tiền án về tội Vi phạm các quy định về động vật hoang dã.