Bé trai 13 tuổi bị hàng xóm đánh chảy máu mũi

Trong 2 ngày qua, clip ghi lại hình ảnh một bé trai mặc đồng phục, bị chảy nhiều máu mũi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo thông tin trong clip, cháu bé bị hàng xóm đánh do trước đó có xảy ra xô xát với con trai người đàn ông này.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình trước hành vi bạo lực của vị phụ huynh này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm hành vi xâm hại sức khỏe trẻ em.

Hình ảnh cháu T. chảy máu mũi sau khi bị hàng xóm đánh được chị H. đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị N.T.H. (SN 1991, trú tại xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) xác nhận là người đăng tải clip nói trên. Cháu bé trong clip là N.V.T. (SN 2012), con trai chị.

Theo trình bày của người mẹ, trưa 27/5, cháu N.V.T. tìm em trai (5 tuổi) về ăn cơm. Phát hiện em theo các anh chị lớn trong xóm chơi cách nhà khoảng 2km, N.V.T. có nói Đ.V.T. (SN 2014, trú cùng xóm) không được rủ em đi chơi xa dẫn tới hai bên cãi vã, xô xát nhau.

Trưa cùng ngày, ông Đ.V.D. (bố cháu Đ.V.T.) dắt con trai đến nhà chị H. để nói chuyện.

Thấy cháu Đ.V.T. có vết xước ở cổ, hỏi do con trai gây ra nên chị H. yêu cầu con xin lỗi cháu T. và anh D., hứa không tái phạm. Người mẹ này cũng có lời xin lỗi và mong anh D. thông cảm cho con trai.

Chiều 27/5, cháu N.V.T. chở em đi học, một lát sau trở về nhà với khuôn mặt đầy máu, tâm lý hoảng sợ.

“Con kể trên đường về, dừng xe xem các bạn chơi thì anh D. chạy đến, tát vào mặt. Bị đau, con cúi mặt xuống, anh D. yêu cầu ngẩng mặt lên, tiếp tục tát thêm một cái mạnh khiến máu mũi cháu ộc ra, đồng thời bóp cổ cháu”, chị H. thuật lại lời con trai.

Chị H. đưa con đến Trạm Y tế xã để xử lý vết thương. Công an xã sau đó có mặt, ghi nhận thông tin vụ việc.

Chiều cùng ngày, thấy con kêu choáng, đau đầu, chị H. đưa con đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Cháu N.V.T. đang được theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn còn hoảng sợ (Ảnh: Ngô Hiền).

“Rất may cháu không bị tổn thương ở mũi, bác sĩ giải thích do bị tác động mạnh từ bên ngoài nên dẫn tới chảy máu. Tối 27/5, cháu vẫn có biểu hiện hoảng sợ, không ngủ được, kêu đau đầu, chóng mặt. Hôm qua cháu có ăn được một ít cháo, vẫn đang được bác sĩ theo dõi”, chị H. cho hay.

Chiều 28/5, cán bộ Công an xã Thịnh Mỹ có mặt tại bệnh viện để ghi nhận thông tin của cháu N.V.T..

Ông D. cũng có mặt nhưng tối cùng ngày mới nhắn tin đến chị H. để xin lỗi.

“Sự việc của hai đứa trẻ, tôi nghĩ chỉ cần giáo dục, nhắc nhở các cháu là được, nhưng anh D. lại đánh con tôi đến chảy máu mũi. Bố cháu đang đi làm xa, thấy con bị đánh như thế rất xót xa, nóng ruột nhưng anh D. cũng không nói gì với chồng tôi”, chị H. chia sẻ.

Người mẹ cho biết, trước mắt, chị mong con trai bình phục, ổn định sức khỏe, tâm lý. Bản thân chị không muốn làm lớn chuyện bởi dù sao hai gia đình là làng xóm và mong muốn ông D. thực sự hối lỗi, có trách nhiệm với hành động của mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 29/5, đại diện lãnh đạo Công an xã Thịnh Mỹ cho biết, thời điểm này, đơn vị chưa nhận được trình báo hay tố cáo của gia đình chị H. liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, quá trình nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an xã làm việc với các bên liên quan, thu thập thông tin, báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ việc.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Vụ việc cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong cách ứng xử, xử lý các vụ việc mâu thuẫn, xô xát giữa trẻ nhỏ”, vị đại diện Công an xã Thịnh Mỹ cho hay.